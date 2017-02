V Ostravě funguje skvělá běžecká parta. Přivítá s radostí i vás

Kdy a kde v Ostravě Výběh se pravidelně koná v úterý od 18. hodin. Trasa i sraz se pravidelně mění. Je třeba tedy sledovat facebookovou skupinu OSTRAVA - RUNGO.cz výběhy Krom výběhů pořádá Terka v Ostravě i atletické tréninky. Ty se naopak konají pravidelně v pondělí. Informace o tom kde a v kolik se opět nejlépe dozvíte ve facebookové skupině.

Celou místní buňku má pod palcem běžecký nezmar Tereza Šádková. A proč že nezmar? Protože asi neznám nikoho, kdo by tak dobře dokázal skloubit veškeré běžecké disciplíny a k tomu všemu si vzal pod svá křídla běžeckou průpravu hobíků všech kategorií. Terka vede v Ostravě jak naše výběhy, kde se můžete těšit na pohodové proběhnutí se skupinou přátel (běží se tak rychle, jak nejpomalejší ze skupiny), tak i atletické tréninky. Tam již na vás Terka bude trochu ostřejší, bude se snažit vymáčknout z vás to nejlepší. A v neposlední řadě vás jistě ráda někdy vezme do Beskyd, kde vám ukáže jak správně běhat do kopců. A že to umí, o tom není pochyb. Letos dokonce společně se svojí kamarádkou Katkou vyhrály extrémní závod ADIDAS 24 hodin na Lysé hoře. Terezu jsem pro vás vyzpovídal, abyste věděli, na co se v Ostravě můžete těšit.

Jak jsi začala běhat? Atletiku jsem začala dělat v 16 letech po předchozí tenisové přípravě. Začínala jsem běhat krátké tratě, kdy nejoblíbenější disciplíny byly 1500 metrů a překážky. S přibývajícími lety jsem začala běhat horské běhy a věnovala jsem se půlmaratonům a maratonům. Dnes běhám vše od desítek, přes půlmaraton, maraton, horské běhy a ultra. Věnuji se také trenérské práci z řad hobby běžců, kteří se chtějí postupně zlepšovat a časem si pravidelným tréninkem vylepšit svoji kondici, anebo zaběhnout vysněný čas v dané distanci. A taktéž jsem započala studium sportovního managementu na vysoké škole.

Proč jsi začala dělat výběhy? Protože mě baví běhání a ráda předávám své zkušenosti běžcům, kteří mají nějaké cíle a motivaci. A jsou zapáleni pro sprint, stejně jako já.

V čem jsou Ostravské výběhy zajímavé? V Ostravě máme spoustu krásných běžeckých tras a co je super, že tu není jen rovina, ale je tu i spousta kopcovitých tratí a máme taky blízko do Beskyd. Zde se dá výborně trénovat ve vyšší nadmořské výšce a především běhat horské profily tratí.

A jaké jsou tvé oblíbené Ostravské lokality? Porubský lesopark, Klimkovice, Hošťalkovice, Bobrovníky, Ostravský Landek a samozřejmě běžecké horské terény směr Lysá hora, Smrk, Pustevny, Radhošť.

Speciální výběh tuto neděli v Ostravě

Tak to bylo krátké představení energií napumpované Terezy. Společně vás nyní zveme na speciální nedělní výběh o ceny - nejlepší příležitost i pro ty největší stydlíny, kteří se stále odhodlávají přijít mezi nás. V houfu běžců lehce zapadnete a zjistíte, že jste otáleli zbytečně. O co půjde? O lehký výběh se „srandazávodem“ na pilinové dráze. Více informací najdete na Facebooku v této události.

Výběhové RUNGO.cz skupinky fungují po celé republice od Těšína po Plzeň. Najděte si tu svou nejbližší a prožívejte koníček společně.