TEST: Nový batoh Nathan VaporKrar se vyrovná těm nejlepším na trhu

Běžecké batohy zažily během posledních deseti let obrovský boom. Od těžkých a nepohodlných ruksaků, které poskakovaly na zádech a dřely oblečení, až po lehké funkční vesty, které příjemně obepínají hrudník a na zádech sedí bez nejmenšího pohybu.

Významnou roli v této oblasti sehrál trailový gigant Salomon, který dodnes patří mezi špičkové výrobce běžeckých batohů a dalších hydratačních doplňků. Pryč jsou však doby, kdy měl Salomon na výrobu batohů monopol. Na výběr tak máme z celé řady značek a modelů, které se svou kvalitou Salomonu přibližují nebo se mu dokonce vyrovnají.

Nathan Sports

Kromě zavedených značek, jako je například Inov-8, Ultraspire, Camelbak nebo Montane, se na našem trhu nově objevuje ještě jedno jméno, které má potenciál výrazně promluvit do toho, který běžecký batoh bude nejpovedenější. Řeč je o americké kultovní značce Nathan, která hranice Atlantického oceánu překročila teprve nedávno.

Ve Spojených státech patří Nathan mezi nejpoužívanější značky v oblasti hydratace a bezpečnostních prvků. V našich končinách je však toto jméno prakticky neznámé, bude tak zajímavé sledovat, jak se podaří vybudovat uživatelskou základnu. Jedním z pilířů, na kterých bude Nathan stavět, jsou zbrusu nové batohy z edice VaporKrar a VaporHowe.

VaporKrar 4

Nathan VaporKrar Lehká běžecká vesta s objemem 4 L hmotnost: 295 gr objem: 4 litry hydratace: soft flasky (2 x 350 ml) možnost využít vak na 1,5 litru cena: 150$/asi 4 000 korun klady: propracovaná konstrukce

příjemný materiál

množství úložného prostoru

reflexní prvky

možnost využít lahve i vak

vyšší odolnost materiálu zápory: méně prodyšný zadní díl

vyšší cena

malý objem integrovaných lahví

Pokud vám jsou tato jména vzdáleně povědomá, není to náhoda. Po vzoru další americké značky Ultimate Direction totiž Nathan vsadil na využitích svých ultra trailových ambasadorů Roba Krara a Stephanie Howe, kteří patří mezi světovou ultra špičku.

Vzhledem k vývoji nových batohů je také důležitý fakt, že Rob Krar je známý svým minimalistickým pojetím běhu, což se výrazně projevilo i na konstrukci vesty nesoucí jeho jméno.

Vesta VaporKrar se vyrábí ve dvou verzích o objemech čtyři a dvanáct litrů. Mně se dostala do ruky menší, čtyřlitrová varianta, která by měla být pro potřeby běhu v českých podmínkách na vzdálenosti do 70 kilometrů naprosto ideální.

Odlišný materiál

VaporKrar 4 zaujme napoprvé použitým materiálem. Ten se výrazně liší od meshových textilií, které používá většina ostatních značek. Výrobci použili lehký a pružný materiál, který je velmi hustě tkaný, což vytváří dojem vyšší pevnosti a odolnosti. A po pravidelném používání mohu tento dojem potvrdit.

Naprosto unikátní je řešení zádového panelu, který je z větru a vodě odolného materiálu. To s sebou nese jednu výhodu a jednu nevýhodu. Pod batohem se totiž budete potit o něco více než pod některými konkurenčními modely, ale vaše věci uložené v hlavních kapsách zůstanou suché. Při běhu se však člověk výrazněji potí i pod tím nejprodyšnějším batohem, takže osobně považuji tento typ konstrukce spíše za klad než zápor.

Propracovaný úložný prostor

Rozvrstvení úložného prostoru je na rozdíl od použitého materiálu naprosto standardní a kopíruje aktuální trend mít co nejvíce kapes na předních popruzích pro rychlý a snadný přístup k uloženým věcem. Zadní část je tvořena třemi kapsami. Do hlavní kapsy přiléhající k zádům se pohodlně vejde relativně velké množství věcí (vzhledem k čtyřlitrovému objemu batohu), jako je například záložní bunda a pár kousků záložního oblečení. Na hlavní kapsu je z vnější strany přilepena ještě jedna menší určená pro úschovu věcí, které chcete uložit odděleně pro jejich snadnější nalezení. Sem se zpravidla ukládají čelovky nebo náhradní výživa. Třetí a poslední zádovou kapsou je horizontální tunel na spodním okraji, který se výborně hodí pro ukládání přebytečného oblečení, jako jsou rukavice, čepice nebo návleky. Do tunelu se totiž dostanete i bez nutnosti sundavání batohu ze zad a jeho objem je vzhledem k pružné tkanině poměrně velký.

Vnější pružná textilie je na několika místech perforovaná laserem vysekávanými kolečky, což by měl mít pozitivní vliv na celkovou prodyšnost. Vzhledem k neprofoukavému zadnímu dílu si však myslím, že je to spíše designová záležitost než prvek se zásadním vlivem na funkčnost.

Rozvrstvení předních kapes

Kromě tří velkých zádových kapes je batoh vybaven dalšími osmi menšími kapsami po stranách a v přední části. Kapsy jsou situovány symetricky, což oceníte zejména v případě, že jste levák a telefon si rádi ukládáte na pravou stranu. Množství batohů má totiž kapsu na telefon pouze nalevo, zatímco pravá strana je využita pro jiné účely.

Kapsy na telefon jsou umístěny nejvýše na předním popruhu, zapínají se na skrytý zip a jsou dostatečně prostorné, aby se do nich vešel i ten největší mobilní telefon. O kousek níže se nacházejí hluboké kapsy osazené dvěma soft flasky, na které z vnější strany přiléhá ještě menší kapsa na gely a další drobnosti. Pro tyto účely můžete využít i poslední pár malých kapsiček na bocích. Celkově tak máte k dispozici luxusní množství prostoru pro rychle dostupné uložení všech potřebných věcí od jídla a pití až po telefon nebo náhradní baterie do čelovky.

Voda v lahvích

Z hlediska hydratace je VaporKrar 4 poměrně univerzální. Batoh je v základu osazen dvěma soft flasky s „brčky“ pro snadnější přístup k tekutinám, ale zádový prostor je uzpůsoben tak, aby se dal bez potíží využít i 1,5litrový vak na vodu. V této oblasti směřuje jediná výtka k objemu použitých lahví. Ty totiž nejsou půllitrové, pojmou pouze 350 mililitrů. To by sice mělo ve většině případů stačit, ale pokud se chystáte na závod s delšími rozestupy mezi občerstvovačkami nebo na delší sólový běh, pak bych doporučil mít s sebou pro jistotu ještě lednu menší lahev v zadní kapse.

Naopak příjemně mě potěšila pevnější konstrukce měkkých lahví, která umožňuje výrazně snadnější manipulaci, než na co jsem zvyklí z půllitrových soft flasků u Salomonu. U některých zahraničních recenzí si sice testeři stěžují na protékání v oblasti víčka, ale podle fotografií to vypadá, že evropská verze se od původní americké v několika detailech liší a tento problém už byl odstraněn. S tím souvisejí i stížnosti směřované na nízkou elasticitu batohu a překrytí bočních kapes nesmyslnými popruhy. I tyto dva nedostatky se u mnou testovaného batohu nevyskytují. Dva přední stahovací popruhy jsou z velmi pružného materiálu, který nijak neomezuje rozpínání hrudníku, boční popruh zmizel úplně.

Povedený střih

Střihově je vesta velmi příjemná, ale je potřeba počítat s tím, že roli bude hrát váš konkrétní typ postavy. Při výšce 171 centimetrů a obvodu hrudníku 97 centimetrů mi perfektně sedla velikost M, zatímco u konkurenční Salomon Sense Ultra Vest jsem musel měnit velikost M/L za XS/S.

Přední stahovací popruhy jsou plynule nastavitelné, což ocení zejména ženy kvůli příjemnějšímu nastavení batohu přes prsa. Zadní část batohu se nijak stáhnout nedá, ale vzhledem k minimalistické konstrukci to ani není potřeba. Že se Vaporkrar opravdu povedl, dokládá i prestižní oceněnění za design ISPO Award.

Testovanému batohu VaporKrar 4 odpovídá ryze dámská varianta VaporHowe, která se lehce odlišuje střihem a zejména velikostním rozsahem od XXS až po L. Bojím se však, že VaporHowe nebude v Česku ještě nějakou dobu kvůli nízkému zájmu dostupný a že jedinou variantou pro případné zájemkyně bude sáhnout po menší pánské velikosti. Pánský rozsah velikostí je oproti dámskému posunutý o jedno číslo nahoru, začíná na XS a končí velikostí XL.

Důraz na bezpečnost

Za zmínku stojí velké množství reflexních prvků v přední i zadní části batohu, což u trailových vest rozhodně není standardem.

Celkové shrnutí

Ve výsledku je Nathan VaporKrar velmi povedená minimalistická vesta určená pro kratší ultra trailové závody a všude tam, kde nebudou příliš dlouhé rozestupy mezi občerstvovacími stanicemi. VaporKrar představuje zajímavou alternativu k masově rozšířenému Salomonu, kvalitou zpracování se svému rivalovi vyrovná a ve výsledku bude záležet pouze na tom, jak vám bude ten který batoh sympatický. Jediné, co jinak vynikající hodnocení VaporKraru sráží, je vysoká cena, která je nastavena na 150 amerických dolarů a v Česku se bude pohybovat okolo hranice čtyř tisíc korun. Na českém trhu by tento batoh měl být dostupný v nejbližších týdnech.