TEST: Běžecké hodinky Garmin Forerunner 35 miluji, i když neběhám

Po vybalení na mě jukly lehounké plastové hodinky s elastickým a kvalitně působícím páskem, které na ruce skoro necítím

Displej je skvěle čitelný, černobílý, výrobci sáhli po elektronickém inkoustu. Obrazovečka tak sice nehraje barvami, ale nežere baterku.

Jsou chytré

Sedím u počítače, k tomu mi hodinky občas přátelsky zavrní s příkazem pohyb, ale ať... Tohle nemusím, když se navíc začnu hýbat, napíše mi to pitomou zbytečnou hlášku - výzva k pohybu vymaz. Jen mě to otravuje.

Po chvíli mi přichází první notifikace z mobilu a mně došlo, že to jsou chytré hodinky! Když někdo volá, vidím na hodinkách kdo, hodinky zavibrují, paráda. Rovněž oznámí, když přijde sms nebo jiná zpráva. Text zprávy se dá přečíst jednoduše stiskem tlačítka.

Brzy jsem zjistil, že mi to nabízí ovládání hudby. Ony ty darebačky fungují i jako dálkové ovládání mého mobilu, když poslouchám ve sluchátkách svoje oblíbence? Mazec. Při běhu přes ně můžu přijmout hovor. Fajn.

Někdo se velmi zamyslel nad tím, co jednodušší a primitivní lidé jako já od podobného přístrojku chtějí. Jednoduché menu, hodně jednoduché. Nemnoho informací, přitom mi nic nechybí. Divné, moje Fénixy 3 umí úplně vše, ale takový příjemný pocit jsem s nimi nezažil.

Měří pořád kroky, tep, při průjezdu menu mě informují, kolik jsem za den spálil kalorií, kolik aktivním pohybem a kolik bazálním metabolismem.

Jsou se mnou ve dne v noci

Garmin Forerunner 35 vodotěsnost: 5 ATM

5 ATM hmotnost: 37,3 g

37,3 g displej: eInk 23 x 23 mm

eInk 23 x 23 mm výdrž: 13 hod (GPS), 9 dnů v režimu hodinek

13 hod (GPS), 9 dnů v režimu hodinek konektivita: Bluetooth 4, ANT+

Bluetooth 4, ANT+ měření tepu: opticky

opticky cena: 5 490 kč klady:

- jednoduchost

- optické měření

- výdrž zápory:

- špatná synchronizace počasí

- nastavení mezičasů



Večer se rozhoduji, zda si je nechám na spaní na ruce. Jen se bojím, aby mě nebudily vrněním při notifikacích z iPhone: bude potřeba je odpojit od mobilu? Mačkám zkusmo tlačítko menu a hned vidím v nabídce funkci Nerušit. Volím ji a na displeji svítí měsíček a vrnění při nějaké veledůležité zprávě z Ali Expres ve tři ráno zřejmě nenastane. Přiznám se, že ani nevím, jestli moje fénixy tuto funkci mají. Vím ale jistě, že jestli ano, nevím kde.

Ráno vstávám, koukám na ruku a napadá mě: mají tam v menu taky počasí? Listuji obrazovkami (asi pěti, moc jich v nabídce není) a ejhle, venku je dvacet stupňů. Žádné noření se do menu, jen jsem prolistoval nabídku. Paráda. Ajaj, jenže venku dvacet není. Jak to? Synchronizace s mobilem není dotažena k dokonalosti a tento údaj není spolehlivý.

Přesto mě tyhle hodinky dost baví. Je to takový anglický sluha. Nevíte o něm, ale je pořád připraven vám pomoci. Najednou mě dochází další důležitý postřeh: já s nimi vůbec neběhal! Mám popsanou jednu stránku poznámek, a přitom jsem se sportovními hodinkami ještě nezačal sportovat!

Je čas vyrazit za sportem

V následujících dnech jsem to napravil. Obrazovky můžou být být jen dvě, což je pro mě maximum, co při běhu vstřebám, takže OK. Tři informace, takže nastavuji vzdálenost, čas a tep. Na druhé nastavuji tempo, kalorie a pak už ani nevím, neřeším to. Je to intuitivní, sice mě trochu točí, že pohyb v menu jde jenom směrem dolů jedním tlačítkem, ale funkcí není mnoho, takže listování není takový problém.

Jdu ven a volím režim „běh venku“. Hodinky dále umí kolo, chůzi, běh uvnitř nebo kardio. Na mě tak akorát, víc jsem nikdy nepotřeboval. Začíná hledání signálu GPS, graficky to vypadá jako síla signálu na mobilu. Pod tímto znakem se nachází volba možnosti - nastavení obrazovek a další prvky. Jinak se do nastavení aktivit nedá dostat, ale proč ne. Signál chytily do pár desítek sekund, mám to do parku 100 metrů, než jsem tam došel, byl signál GPS spolehlivě nalezen.

Garmin Forerunner 35 jsme otrestovali také v redakci Přečtěte si také trochu techničtější pohled na tyto nové hodinky

Když se rozbíháte, objeví se jen čas a inverzní černý displej. Docela jsem se lekl, že je něco špatně, ale asi mi chtějí na jeden letmý pohled potvrdit, že už jsem zmáčkl start. Zmáčknout malé tlačítko v rukavicích není jednoduché, člověk si není jistý a asi je to dobrá vychytávka. Po pár metrech černý režim s bílým časem mizí a na displeji mám jen obrazovku jedna. Trochu mi překáží rukáv, leze přes displej, holt to není takový obrovský kus jako fénixy, takže se přes ně kus látky vždycky přehrne, to je daň za jejich štíhlost.

Čas běží až do konce prvního okruhu, pak se aktivuje mezičas, docela přesně na místě, kde jsem hodinky zapínal. Když jsem doběhl, po uložení se na displeji nabízí dost informací, včetně kadence, kalorií a podovně, je toho na dvě obrazovky. Zdá se, že tep měří přesně, data odpovídá údajům z pásu.

Jsou rychlé, někdy ale zazlobí

Vracím se do režimu hodinek a jdu domů, než si sundám boty, mám na displeji hlášku, že došlo k přenesení dat do Garmin Connect a mohu se kochat statistikami. To je rychlejší než u hodinek Fénix 3, tam s tím v režimu Bluetooth trochu bojuju. Ještě upravuju nastavení na hlášení mezičasu po jednom kilometru, jak jsem zvyklý, přeci jen neběhám pořád dokolečka jako křeček, že.

Druhý den vyrážím zase. A ono to nefunguje! Vybíhám a po jednom kilometrů mi to hlásí, že cíl splněn! Žádný čas, tempo, nic, jen splněn cíl uběhnout jeden kilometr. Celý běh jsem rozmrzelý. Teprve přítel na telefonu mi prozrazuje, že nastavení mezičasu jde provést z aplikace Connect, proto tak činím. Nechápu sice proč, ale stratégové Garminu asi chtěli, abychom používali jejich aplikaci.

Jdu do sprchy a nechávám si je na ruce, prý jsou vodotěsné do 50 metrů, tedy i na plavání. Sprcha jim rozhodně neuškodila.

Závěr

Po rozbalení tělo hodinek působí trochu lacině a plastově, dojem napravuje pásek. Ve skutečnosti jsou to lehké, malé, chytré a vodotěsné hodinky s optickým snímačem tepu, GPS, Bluetooth 4.0, obrovskou výdrží, jednoduchým menu, které mají vše, co potřebuji. Notifikace hovorů, sms a další upozornění z mobilu fungují bez problémů. Krokoměr pořád něco měří, případně připomíná, ale když vás upozornění na nutnost pohybu štvou, prostě si je snadno vypnete. Manuál je na internetu a je neuvěřitelně přehledný a detailní, musím pochválit.

Najdete i zápory. Nesmyslná hláška o vymazání výzvy k pohybu, počasí se synchronizuje s problémy, nastavení měření mezičasů na jeden kilometr se musí nepochopitelně dělat v aplikaci Connect.

Klady však převažují. Tohle je jedno zařízení na vše. Nosit je můžete 24 hodin denně. Měří totiž i kvalitu spánku. Nabíjet je budete podle aktivity jednou za dva až tři týdny.

Garmin udělal velký kus práce v zjednodušení funkcí a možná testuje konečně s obyčejnými lidmi. Při vší úctě, kombinace vrcholový sportovec a IT specialista by takhle jednoduché, ale přitom vychytané hodinky nevymyslela. Ne náhodou je to snad jediný výrobce, který roste v segmentu chytrých hodinek. A přitom o to možná vůbec nestál.