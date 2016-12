TEST: Levný sporttester od Garminu, který má vše, co potřebujete

Mezi novinkami Garmin letos nezapomněl ani na běžce, kteří nechtějí za nový sporttester utratit měsíční výplatu, a představil Forerunner 35. Je sice dražší než předchozí model Forerunner 25, nabídne však hezčí vzhled, delší výdrž nebo optické měření tepu ze zápěstí.

Pokud jde o vzhled, většině lidem se nový Forerunner 35 líbí. Vypadají tak trochu jako kombinace Pebble a Apple Watch, a i když na celodenní nošení mám radši vzhled blížící se klasickým hodinkám (jako má například řada Fenix od Garminu nebo Ambit od Suunto), mezi sporttestery patří k těm hezčím.

Snad nejdůležitější část sporttesteru je velký displej s rozlišením 128 x 128 pixelů, který je díky E Ink technologii (zkratka pro elektronický inkoust) nádherně čitelný, kontrastní, a přesto úsporný. Není dotykový (naštěstí) a ovládá se pomocí bočních tlačítek. Je trochu k vzteku, že v menu se lze pohybovat jen pohybem dolů a když nějakou položku náhodou přeskočíte, musíte se proklikat znovu celou nabídkou. Naštěstí je menu většinou docela jednoduché, neboť jednoduchost je věc, která byla při návrhu tohoto modelu evidentně prioritou.

K tomu abyste mohli začít hodinky používat není potřeba číst manuál. Stačí je spárovat s mobilním telefonem. Pomocí Bluetooth 4 zvládnou totiž zobrazení notifikací z mobilu, automatické nahrávání aktivit na web Garmin Connect, dokážou ovládat hudební přehrávač (skvělá věc při běhání se sluchátky) nebo si načtou informace pro předpověď počasí (která je dostupná na jedné ze samostatných obrazovek). Na vše ostatní pak už přijdete tak nějak intuitivně, jakmile to budete potřebovat.

Testoval jsem přesnost

Uvnitř hodinek je přesná GPS, která bývala vždy u řady Forerunner dobře hodnocená. Během testování jsem ji samozřejmě zkoušel a porovnával s jinými hodinkami a naměřené výsledky mi dělaly radost. Vzdálenost odpovídala skutečnosti a záznam trasy promítnutý na mapě odpovídal cestě, kudy jsem skutečně běžel. Kontrolní měření proti dvěma dalším GPS hodinkám dopadlo také dobře (například na dvanáctikilometrovém běhu byl rozdíl jen 50 metrů).

Novinkou Forerunneru 35 je optický snímač tepové frekvence, který je hlavní výhodou oproti předchozímu Forerunneru 25. Garmin opět použil třídiodový snímač vlastní výroby, který jsme dříve testovali například v modelu Garmin Fenix 3 Optic a který kontroluje tep po celý den, i když neběháte. Většinou funguje dobře a naměřená tepová frekvence odpovídá té, kterou naměříte z osvědčeného hrudního pásu. Záznam tepové frekvence jsem vyzkoušel na testovacím běhu, při němž jsem měřil tep současně oběma způsoby. Na následujícím grafu můžete vidět rozdíly mezi opticky měřeným Forerunnerem 35 (modrá barva) a Garmin Fenix 3 s hrudním pásem (červená barva).

Záznam měření tepové frekvence porovnávající Garmin Forerunner 35 s optickým měřením (modrá barva) a GArmin Fenix 3 s hrudním pásem (červená barva).

Na grafu je vidět, že až na jednu výjimku se po celou dobu běhu naměřené hodnoty příliš nelišily. Je zřejmé, že optický senzor má mírné zpoždění za hrudním pásem, což ale není nic výrazného. Jediný rozdíl nastal kolem 18. minuty běhu, kdy se optice ve Forerunneru 35 nepodařilo zachytit výkyv zvýšené tepové frekvence. Jinak je ale výsledek v podstatě perfektní, a pokud si dáte pozor na některá specifika tohoto způsobu měření, není potřeba se optiky bát. Aby to nebylo málo, Forerunner 35 dokáže přes ANT+ protokol posílat naměřenou tepovou frekvenci do dalšího zařízení (třeba do jiných hodinek nebo mobilního telefonu s podporou ANT+), může tak posloužit i místo hrudního pásu.

Lepší výdrž se projevila i v praxi

Garmin Forerunner 35 vodotěsnost: 5 ATM

5 ATM hmotnost: 37,3 g

37,3 g displej: e-Ink 23 x 23 mm

e-Ink 23 x 23 mm výdrž: 13 hod (GPS), 9 dnů v režimu hodinek

13 hod (GPS), 9 dnů v režimu hodinek konektivita: Bluetooth 4, ANT+

Bluetooth 4, ANT+ měření tepu: opticky, volitelně ale možno připojit také hrudní pás

opticky, volitelně ale možno připojit také hrudní pás cena: 5 490 kč klady:

- jednoduchost

- optické měření

- výdrž zápory:

- cena by mohla být nižší

- otravný pohyb v menu



Další parametr, který mě u těchto hodinek zajímal, byla výdrž. Garmin se totiž v této kategorii u nových sporttesterů chlubí velmi pěknými specifikacemi. S kamarádem jsme tedy vzali Forerunner 35 na reálný ultratrail (Pražskou stovku) a vyzkoušeli, jak dlouho dokáže být při běhu parťákem. Hodinky to nakonec zvládly přesně 12 hodin a 41 minut, ke kterým je potřeba připočíst ještě 20 minut, kdy jsme se zapnutou GPS čekali na opožděný start. To jsou reálné tři hodinu k dobru oproti staršímu Forerunneru 25, což je paráda!

Další zajímavostí Forerunneru 35, je podpora MoveIQ. Tato funkce dokáže odhalit sportovní aktivitu, i když ji na hodinkách zapomenete zapnout. Aktivitu detekuje na základě pohybového čidla, které ji také zaznamená (GPS se automaticky nezapne). Díky tomu si můžete do svého deníku nechat automaticky zaznamenávat snad i každé doběhnutí autobusu (vždyť každý metr se počítá, nejen v naší challenge).

Zvládnou víc než jen běh

Přestože jsou hodinky určeny primárně pro běžce, obsahují také režimy pro cyklistiku, chůzi nebo jiné kardio aktivity, a to je skvělá zpráva. Nejde přeci pořád jen běhat. Na druhou stranu však hodinkám chybí podpora platformy ConnectIQ. Nepočítejte tedy s instalováním aplikací, datových obrazovek nebo vzhledů hodinek. V takovém případě už musíte sáhnout po náramku Vivoactive (Optic), který už je ale dražší.

Celkově mám pocit, že se tento sporttester Garminu dost povedl. Vzhled sice není úplně luxusní, aby vás reprezentoval na formálních pracovních schůzkách, ale to nejsou často ani několikanásobně dražší hodinky. Jako sporttester na běhání vypadají dobře, k čemuž dopomáhá i výběr z několika barevných variant (které se liší barvou vyměnitelného pásku). Trochu otazník zůstává nad cenou především v porovnání s konkurencí z vlastních řad. V současné době je totiž Forerunner 35 dražší zhruba o dva tisíce korun než starší Forerunner 25 a to je (i přes lepší vzhled, výdrž i funkce) poměrně hodně.