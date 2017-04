TEST: Columbia Montrail Bajada je pohodlná novinka na českých trailech

A jak to vidí Marek, obyčejný běžec Columbia Montrail Bajada - rozverná bota pro volnomyšlenkáře Tohle mám fakt rád. Vytáhnu boty z krabice a zhluboka vydechnu. Je mi podvědomě jasné, že to bude zážitek. Líbí se mi barva, která samozřejmě „neběhá“, líbí se mi na první pohled zpracování tkaniček, které rozumně pruží, a vypadá to, že budou nohy dobře v botách držet. Bajady jsou celkově výborně odpružené a vyladěné, nohy se v nich cítí velmi komfortně. Na to, že jde o lehké trailové boty, je v nich vskutku komfortní i pohyb po silnici. Nohy jsou, na boty do terénu, jako v peřinách. Jelikož má podrážka jemnější vzorek, můžu veřejně prohlásit, že už jsem dlouho nezažil, aby si bota do terénu tak dobře poradila s asfaltem. A v terénu jsou Bajady jak doma. Zvládají rozbahněné úseky, nijak zásadně nekloužou a úplně milují delší výběh, kdy kombinujete různé terény a podklady. Jediné, co mi ze začátku trochu vadilo, byla stabilita. To se projevilo většinou v komplikovanějším terénu, kdy bych čekal, že mě bota podrží o něco více. Patní část boty není nijak zásadně zpevněná, takže se není čemu divit. Po pár výbězích jsem ale už věděl jak našlapovat a na co si dávat pozor. Columbia Montrail Bajada bych doporučil spíše těm, kteří už mají něco odběháno, milují různé povrchy a rádi je střídají. Pro mě je to opravdu velmi milé překvapení. Marek Odstrčilík