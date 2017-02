Proč někdo sportuje s obřími sluchátky? Hledal jsem odpověď

Předně musím zdůraznit, že nejsem člověk, který posedle trvá na nejdokonalejším zvuku. A vlastně ani tenhle článek to neřeší. Občas běhám s hudbou, jenže jsem zvyklý na mnohem menší sluchátka, takže tahle velikost a hmotnost 215 gramů mě malinko vyděsila.

Sluchátka se okamžitě propojí s telefonem a vy můžete vyběhnout. Už po pár metrech mě zaráží izolovanost od zvuků okolního světa. Při běhu mi to není vůbec příjemné. Myslím, že je fajn, když máte okolí pod kontrolou. Sluchátka ale sedí opravdu dobře a nemají tendenci sklouznout z hlavy. Trochu nepříjemné je však to, že když se chci podívat v rychlosti například vpravo, připomene se váha sluchátek a hlava na danou stranu cukne. Asi se na to dá časem zvyknout.

Betas Solo3 Wireless typ: náhlavní

mikrofon: ano předpokládaná doba výdrže: až 40 hodin hmotnost: 215 gramů

bezdrátová: ano bezdrátová technologie: bluetooth konektor: 3,5 mm cena: kolem 6 300 Kč na internetu klady: dlouhá výdrž na jedno nabití



rychlonabíjení - za 5 minut nabito na 3 hodiny poslechu



design

zápory:

rozhodně ne ideální pro sport



kvalita zvuku by mohla být daleko lepší



cena



Beats mají ovládání přímo na mušli. Hudbu můžete zastavit, přeskočit písničky, přijmout hovor, ovládat hlasitost. Se sluchátky jsem běhal v zimě, takže musím ocenit, že se díky svým rozměrům velmi dobře ovládají v rukavicích. Polstrování náušníků je velmi příjemné, a jelikož v posledních dnech není opravdu teplo, nesplnila se obava z propocených uší. Sluchátka jsem tedy ještě podrobil testu v domácích podmínkách na cyklotrenažéru a už po pár minutách moje boltce zažily největší lázeň svého života. Nedokážu si tedy představit, že v nich běžím po Náplavce uprostřed léta. Tenhle typ sluchátek navíc není voděodolný a obávám se, že agresivní pot polstrování opravdu neprospěje.



Na druhou stranu musím u bezdrátových designových krásek ocenit výdrž. Čtyřicet hodin na jedno nabití vydá běžci na pořádný zimní ultra běh. A pokud by 40 hodin nestačilo, můžete sluchátka připojit klasickým kabelem, který je v balení. Ještě jedna pochvala: mají rychlonabíjení, takže zhruba za pět minut máte šťávu na tři hodiny poslechu.

Proč tedy lidé běhají s velkými sluchátky? U Betas Solo3 Wireless převažují spíš minusy. Jediné vysvětlení tak je, že mít na uších „b“ je pro spoustu lidí víc, než mít uši v relativním suchu a dobře vnímat zvuky kolem sebe. Na domácí poslech nebo na to, aby mi hrála muzika do kroku při cestě do práce s pořádným basováním, jsou úžasné, i když trochu drahé. Ale zase v nich budete vidět.

Beats Solo3 Wireless ušima audiofila Václava Nývlta z Technetu Marek mi Solo 3 Wireless vrazil do ruky s komentářem „poslechni si je, audiofile“. Pokusil jsem se tedy zapomenout na jeho slova o potní lázni na trenažeru a pustil do nich své oblíbené nahrávky. Dobrá zpráva na začátek. Solo 3 již nejsou taková ta basující dunidla, kterými mnohá dřívější sluchátka propagovaná slavným raperem byla. Ne že by basů bylo málo, je jich stále hodně, ale již ne tolik, aby nemilosrdně převálcovaly vše ostatní. Jejich důraznost tak alespoň reprodukci dodává líbivé mohutnosti. Středy potěší čistotou a příjemně plným výrazným vokálem, bohužel však sluchátka úspěšně žehlí většinu akustických podrobností a dynamiku – hrají příjemně, ale trochu nudí. Výšek je objemově méně a jsou spíše měkčí, což se podílí na již zmíněném deficitu detailů. Hodí se zejména na mainstreamovou populární a elektronickou hudbu, tvrdý rock se zejména v nižších partiích slévá a v bicích a kytaře je, slušně řečeno, nepořádek. Jazz zase devalvuje ztráta detailů a absence prostoru. Na delší poslech doma či v kanceláři mají (alespoň na moji hlavu) příliš silný přítlak, což ve spojení se supraaurální konstrukcí (náušníky leží na boltcích) není příliš pohodlné. Přívodní kabel má minimální mikrofonní efekt, což je zejména pro použití při běhu dobrá zpráva. Cena 6 300 Kč je vzhledem ke kvalitě zvuku příliš vysoká. Vašek Nývlt, Technet.cz