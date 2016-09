RUNGO.cz běží už tři roky. Díky za podporu

Když jsem před šesti lety zalehl s dírou v aortě v IKEM a svěřil se do rukou skvělého Jana Pirka a jeho týmu, netušil jsem, co bude. Věděl jsem, že však, že vše dobře dopadne, ale kam to celé povede jsem neměl ani tuchy.

Po náročné operaci a následné rekonvalescenci jsem se rozhodl, že nezůstanu jen ležet na gauči a po dohodě s lékaři se velmi pomalu pustil za svým cílem: maratonem. Po roce klopýtání, pomalého běhání jsem ho nakonec s kamarádem Honzou Kužníkem z Technetu zaběhl. Čas pro mě nehrál žádnou roli, nebyl tím hnacím motorem. Chtěl jsme jen s tím vším poprat a dokázat svým novým součástkám v srdci, že s nimi počítám.

Srdcervoucí pochod Je to již tradice, že v době Markova srdcervoucího maratonu se rok co rok vydáváme na společný pochod do říčanských lesů (Říčany u Prahy). Letos startujeme v neděli 8. října. Vše potřebné najdete ZDE. Přijďte se s námi projít a pokecat o všem možném, nejen o běhání :)

Takto to probíhalo přede dvěma lety.

V té době jsem neznal nic jiného než běh a polykal kilometry co to šlo. Byl jsem jak pološílený a vyběhnout jsem musel skoro každý den, za každého počasí. Dodávalo to mi to klid, sílu a smysl. Asi jediný smysl.



Během těch mnoha hodin v lesích vznikl někde v hlavě nápad na doménu RUNGO.cz. Došlo k registraci a následnému uloženi do šuplíku. V roce 2013 jsem se dohodl s iDNES.cz, kde jsem pracoval, a běžecký web se začátkem září tohoto roku spustil. Do projektu se zapojilo spoustu lidí a komunita, která kolem webu vznikla je nedílnou součástí v téměř nezměněné podobě dodnes. Je to základ na kterém to vše stojí. Parta lidí, kteří společně dělají pro vás závody, výběhy, tréninky.

Cílem RUNGO nikdy nebylo být zpravodajským běžeckým webem nebo něčím, co bude hlavně pro rychlé „profíky“. Vždy to mělo a má být o inspiraci, motivaci a touze nevzdávat se. A já jsme za tu dobu tři let, které nyní slavíme, přišel na to, že život není jenom běhání. Je spousta podobně krásných věcí, jen mít v srdce touhu a oči dokořán. Je přeci skvělé toužit poznat, co je za další zatáčkou, rohem, za tím velkým kopcem, který se mi postavil do cesty. A myslím, že většinu těchto věcí můžete najít za svým domem.

Jsme prostě jeden tým, který se snaží běhat srdcem. Jsme jako vy. A věřte, že RUNGO je jen jedno, je to RUNGO.cz.