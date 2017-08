Rady zkušenějších: „Makej vole!“, říká Robert Krupička

Co by měl člověk udělat, než poprvé vyběhne?

Rozumně se obout, najíst a napít.

Co je dobré jíst a co naopak ne?

Je to velice individuální. Řídím se pravidlem, že všeho moc škodí a naopak. To pravidlo uplatňuji i v tréninku, nepřeháním to, ale ani se neflákám. V jídle nedržím žádné přehnané diety, neodpírám si to, co jím a piji rád. Na druhou stranu to nepřeháním s nadměrnou konzumací tučných, přeslazených potravin a například ani piva (jedno je málo a čtyři už jsou moc).



Hlídám si pouze jednu důležitou věc, a to je pravidelnost ve stravování. A před závodem se vyhýbám potravinám s vysokým obsahem vlákniny.

Jak začít s během, na co si dát pozor?

Záleží na věku a motivaci. Podlle chuti si jít zaběhat ideálně po měkkém povrchu a nezapomenout se před vyběhnutím alespoň lehce dynamicky rozcvičit a rozhýbat klouby.

Robert Krupička věk: 38 bydliště: Ústí nad Orlicí oddíl: Ústí nad Orlicí běhám od: 1989 úspěchy: mistr Evropy ve skyrunningu, 3x medaile z mistrovství Evropy v běhu do vrchu, vítězství ve Světovém poháru v běhu do vrchu, vítězství Dolomitenmann, Outdoortrophy, 3x Jungfrau marathon, 2x Sierre-Zinal,10. místo na juniorské MS v biatlonu, 6x medaile z českého šampionátu v běhu na lyžích. osobní rekordy: Maraton 2:17,47, Jungfrau marathon 3:00,38, Sierre-Zinal 2:34,29", Grintovec 1:17,05“

cíle: Vyhýbat se zraněním proč běhám: Protože mě to docela jde a baví



Podle čeho si vybíráte boty?

Podle toho, jak mi sedí a jakou trať poběžím. Mám štěstí, že mne podporuje firma, která zároveň vyrábí ty nejlepší botky do terénu, hor a pro moje nohy.

Jsou závody vhodné i pro rekreační běžce? Na co si během prvního závodu dát pozor, na co nezapomenout?

V podstatě je jedno, jestli si jdete zaběhat s číslem nebo bez. S číslem je to zajímavější kvůli atmosféře.

Jak nejlépe odbourat únavu?

Dobrým spánkem a aktivní pohybovou regenerací.



Ideální sport, který doplní běžecký trénink?

Kolo, běžecké lyžování, plavání, šachy. (smích)



Rada na závěr?

My říkáme „Makej, vole“.