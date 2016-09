Rozedřené paty a jak začít běhat. Odpovídáme na vaše dotazy

Trápení s přitahovači kyčlí

Dotaz: Dobrý den, po dvou letech nicnedělání jsem se rozhodla, že chci být zase aktivní, a začínám postupně cvičit. Když ale běhám, bolí mě po běhu hodně kyčle, resp. přitahovače nad kyčlemi. Myslíte si, že je to jen nutná bolest pro rozhýbání po tak dlouhé době, nebo to není při běhu obvyklé? Moc děkuji za odpověď. Kateřina

Odpověď: Ahoj Katko, těžko říct, jestli tvá bolest patří mezi ty, které časem odezní, nebo se bude postupně zhoršovat. Přitahovače nad kyčlemi jsou svaly, které mají na starosti zejména stabilizaci, takže pokud běháš v terénu, je dost možné, že se bolest postupně zmírní s tím, jak se svaly posílí. Nicméně těžko soudit na dálku. Doporučuji nezanedbávat poctivé protažení po každé fyzické aktivitě (úplně nejlepší by bylo zařadit protahování každý den, večer alespoň 15 minut), a pokud by bolest přetrvávala nebo se zhoršovala, navštívit sportovního fyzioterapeuta. Konkrétní protahovací cviky najdeš v tomto článku fyzioterapeutky Marcely Lajnerové.

Vítek Kněžínek Vítkovi leží v botníku něco přes třicet párů běžeckých bot všech možných typů, které nejraději testuje na dlouhých závodech v horách, kde se mu čas od času podaří probít na pódiové umístění. Rád má i silnici, na které v letošním roce pokořil hranici 75 minut na půlmaratonu. Chcete-li se Vítka na něco zeptat, navštivte naši poradnu.

Boty a rozedřená pata. Mohou pomoci jinak uvázané tkaničky

Dotaz: Ahoj, koupila jsem si nové běžecké boty a pomalu je rozběhávala spíš v kopcovité krajině, byly úplně v pohodě. Pak jsem s nimi začala běhat do práce (asi 13 kilometrů, spíš rovina) a začaly mi do krve rozedírat paty (v kopcích se mi to nestalo). Existuje trik, jak tomu zabránit, kromě olepování si pat flastrem? Na omak není na patě boty nic, co by mě mohlo tlačit. Už nevím, co s tím, nové boty se mi moc kupovat nechce. Díky za radu, Kája

Odpověď: Ahoj Kájo, první otázka zní: kolik máš v botě naběháno? Pokud jsou totiž boty na pokraji své životnosti (asi tisíc kilometrů), je možné, že se problémy mohou začít projevovat a těžko s tím něco vymyslíme. Určitě ale můžeš vyzkoušet uvázat tkaničky tak, aby lépe zafixovaly patu. Návod nalezneš v článku: Uvázat správně tkaničky může být problém. Šest tipů, aby bota netlačila.

Chci začít, boty už mám

Dotaz: Dobrý den, chtěl bych vědět, jak začít. Nikdy jsem neběhal, mám 188 centimetrů a 115 kilogramů. V místě bydliště nemám žádný park, jen asfalt. Boty již mám, děkuji, Rudolf

Odpověď: Ahoj Rudolfe, nejsnazší způsob, jak začít a hlavně u běhu vydržet je vybudování návyku (o tom i v tomto článku). Hodně by pomohlo, kdybys měl parťáka, který tě chtě nechtě vytáhne ven (tuhle roli splní i pes). Ze začátku bych se vzhledem k vyšší hmotnosti vyhnul běhu a začal pouze chůzí, kterou můžeš postupně prodlužovat a zrychlovat. Až shodíš pár kilo a nabereš lepší fyzičku, můžeš začít prokládat chůzi krátkým během (ze začátku určitě ne více než jedna minuta běhu) a délku běhu opět postupně prodlužovat.