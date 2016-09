Trápení s achillovkou i s plochými nohami. Odpovídáme na vaše dotazy

Natrhl jsem si lýtkový sval a od té doby trpím bolestí achillovky

Dotaz: Dobrý den, před necelým půlrokem jsem si natrhl vnitřní lýtkový sval. Když se teď snažím nabíhat kilometry a dostat se trochu do formy, končím na třináctém kilometru s bolestí paty (svaly achillovky procházející přes patu k chodidlu). Nemluvím o tom, že každé zatuhnutí se bolestivě rozhýbává. Co s tím? Jak trénovat a posilovat, aby se sval dostal do formy, aby přestal bolet, získal znovu své „rozměry“ (ve fázi odrazu se zapojí tak na 30 procent a pak bolí nebo selhává, o sprintech nemohu ani mluvit, to nedává vůbec). Občas pobolívá i achillovka druhé nohy. Pomohou mi jiné boty? Vložky do bot?Standa

Odpověď: Ahoj, Stando, spíše než botou nebo vložkou bych to řešil intenzivním protahováním (zaměřeným na svaly chodidla a zadní stranu lýtek) a rozcvičováním (velmi efektivní je obyčejná běžecká abeceda - video, jak na to, najdeš v tomto článku). Bota s vyšším dropem nebo přizvedlá vložka by totiž Achillovu šlachu ještě více zkrátila. Konkrétní postup však bohužel nedoporučím a odkážu na nějakého šikovného sportovního fyzioterapeuta. Prozatím si můžeš přečíst článek fyzioterapeutky Kateřiny Honové o strečinku Achillovy šlachy.

Vítek Kněžínek Vítkovi leží v botníku něco přes třicet párů běžeckých bot všech možných typů, které nejraději testuje na dlouhých závodech v horách, kde se mu čas od času podaří probít na pódiové umístění. Rád má i silnici, na které v letošním roce pokořil hranici 75 minut na půlmaratonu. Chcete-li se Vítka na něco zeptat, navštivte naši poradnu.

Plochá noha: musím se vzdát běhání?

Dotaz: Dobrý den, běhám rekreačně, asi osm let (silnice, týdně mezi 20 až 40 kilometry podle počasí). Na počátku letošního roku mě při běhu na šest až osm kilometrů začala ostře vystřelovat bolest od bříšek pod prsty až do prstů, a to tak, že jsem musela vždy přestat běhat a domů dojít. Chodidla také občas začala dost silně pálit a brnět. Vyměnila jsem dvakrát běžecké boty (Mizuna Wave, Asics Gel), ale nic nepomohlo. Ortoped mi dodatečně potvrdil podélně i příčně plochou nohu s tím, že mám úplně přestat běhat a najít si jiný sport. Dostala jsem také ortopedické vložky, ale s nimi se běhat nedá, jsou do normálních bot, a pokud je v botě mám, bolí mě chodidlo ještě víc. Cviky na posílení chodidla mi pomohly, takže zase běhám, ale občas se nepříjemný pocit na chodidlech dostaví, i když ne v takové míře. Můj dotaz zní: Je možné, že cviky na chodidlo mohou problém úplně odstranit? Nebo je skutečně nutné úplně přestat běhat? Děkuji za odpověď, Iveta

Odpověď: Ahoj, tato otázka by měla směřovat spíše na ortopeda nebo fyzioterapeuta, ale z mé zkušenosti se dá chodidlo správným cvičením posílit natolik, aby problém odezněl. Pozor na to, s cvičením se nemá přestat ani v momentě, kdy už budeš moci běhat. S během bych osobně nepřestával, dávej si však pozor na to, abys v tuto chvíli klenby příliš nepřetěžovala, to by mohlo výrazným způsobem zkomplikovat jejich rekonvalescenci.

O cvičení plochých nohou se dočteš více v tomto článku.

Je mi čtrnáct. Mám se soustředit na sprint, nebo na vytrvalostní běhy?

Dotaz: Dobrý den. Mám ve čtrnácti letech běhat víc sprint, nebo na vytrvalost? Hraju hokejbal, nevim, co by mi pomohlo víc. Děkuji, Adam

Odpověď: Ahoj Adame, ve svém věku máš na vytrvalostní disciplíny ještě dost času. Rozhodně bych doporučil věnovat se spíše kratším tratím od sprintu po běh na 400 až 1 500 metrů, kde budeš mít větší potenciál. Čím starší budeš, tím těžší bude získat rychlost, proto se poté většina lidí postupně posouvá od nejkratších disciplín až k těm vytrvalostním. Pomyslný strop v tomto postupu je maraton, na který se většina atletů nedostane dříve než ve třiceti letech.