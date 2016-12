Rungo.cz vybralo nejlepší běžecké boty roku 2016

V roce 2014 jsme historicky poprvé vyhlašovali ty nejlepší běžecké boty

V předchozích dvou letech (2014 a 2015) se vždy vyhlašoval nejlepší model do terénu společně s nejlepší závodní, tempovou a objemovou botou na silnici. Aby bylo hodnocení co možná nejobjektivnější, oznámkovali jsme každou botu v pěti různých oblastech a podle výsledků vyhlásili ty nejlepší.



V letošním ročníku jsme se rozhodli vsadit více na emoce a vybrali jsme modely, které nás nejvíce nadchly a tento dojem následně potvrdily při reálném použití.

Podívejte se, jaké běžecké boty ovládli rok 2015. Číst celý článek

Další změnou je také volba v kategoriích méně tradičních zato zajímavějších z pohledu vás běžců a čtenářů. Nově tak vznikla kategorie „nejuniverzálnější model“, které dělají společnost „nejlepší novinka“ a „nejpovedenější vylepšení“. V každé z těchto kategorií se do hry dostalo tradičně deset finalistů z nichž se určil celkový vítěz. Pomyslnou čtvrtou kategorií je ocenění nejzajímavější inovace v oblasti konstrukce a materiálů.

1 Nejuniverzálnější model

Začněme univerzálností běžecké boty, která je v dnešní době nejžádanější vlastností vůbec.

Seznam finalistů: Adidas Ultraboost ATR Altra Olympus 2.0 Brooks Cascadia Brooks adrenaline ASR Hoka One One Challenger ATR Hoka One One Speed Instinct Inov-8 Trail Talon 275 Inov-8 Road Claw 275 Salomon Sense Mantra 3 Salomon Sonic Pro

O tom, proč žádná bota nemůže být dokonale univerzální už jsme psali mnohokrát, ale přesto jsou některé modely univerzálnější, než jiné.

Na výběr jsou dva různé přístupy, jak ke konstrukci univerzální boty přistupovat. Můžete si zvolit buď botu krosovou s hladkým vzorkem, která bude perfektní v terénu a při občasném přeběhu po asfaltu, ale na objemový trénink po silnici se vůbec nehodí. Druhou variantou je úprava silničních bot na odolnější konstrukci s hrubším vzorkem. Takové boty jsou pak podle očekávání bez vad při běhání po silnicích a zpevněných cestách, ale v náročnějším terénu obvykle postrádají potřebnou stabilitu a odolnost.

Hoka One One Challenger ATR

Vítězem mezi univerzálními modely se stává? S velkým náskokem Hoka One One Challenger ATR a tento výsledek pravděpodobně není příliš velkým překvapením. Velký díl na úspěchu této boty má konstrukce, která je pro boty Hoka One One typická. Vysoké tlumení je velmi pohodlné i při dlouhém běhu po tvrdém povrchu a vytažení tlumicí pěny vysoko nad úroveň chodidla se postará o potřebnou stabilitu i v náročnějším terénu.

S univerzálkou Challenger ATR od Hoka One One můžete vyběhnout do města i do hor

Challenger vychází z ryze silničního modelu Clifton (silniční objemová bota roku 2015), ale oproti němu je ve všech směrech upraven pro více univerzálnější použití. Tlumení je celkově lehce tužší pro zachování co nejlepší stability. Podešev tvoří hrubší vzorek, který si poradí i s rozmoklým podkladem a svršek je doplněný o množství ochranných prvků, které chrání jak botu samotnou, tak chodidlo, které obepíná. Kompletní recenzi Hoka One One Challenger si můžete přečíst zde.



Jedinou slabinou je nižší životnost svršku v případě, že máte široký tvar chodidla v přední části. Tato slabina by ale měla být vyřešena už velmi brzy s nástupem třetí generace, která přijde na pulty českých běžeckých speciálek v průběhu února.

2 Nejlepší novinka

Nových modelů bylo v roce 2016 představeno velké množství a vybrat ten nejlepší byl neobyčejně těžký úkol. Lite Train, Clayton, XA Alpine, Miles...

Seznam finalistů: Asics Dynaflyte Brooks Hyperion Hoka One One Clayton Inov-8 Roclite 290 Inov-8 X-Claw 275 Mizuno Wave Catalyst Nike Lunarepic Salewa Lite Train Salming Miles Salomon S-lab XA Alpine

Povedených novinek na silnici i do terénu je celá řada. Důležitým faktorem při výběru byl poměr ceny a výkonu stejně jako reálná využitelnost při „obyčejném“ běhání.

Díky tomu se na absolutní vrchol neprobojovala ani extrémně lehká závodka Hyperion od Brooksu, nebo vysokohorský obojživelník XA Alpine od Salomonu. Místo toho obsadila první místo značka, která mezi nejlepšími nechyběla ani při jednom z vyhlášení RUNGO běžecké boty roku a množství českých trailových běžců nám jistě dá za pravdu, že i tentokrát jsme vybrali správně.

Inov-8 Roclite 290

Řeč není o nikom jiném, než značce Inov-8, která patří v českých lesích a horách mezi ty vůbec nejoblíbenější. Od léta nás navíc Inov-8 zásoboval celou řadou novinek od agresivních X-Claw až po univerzálku Trail Talon. Číslem jedna mezi novinkami se ale nakonec stává ta nejmladší, která na trh přišla až začátkem prosince. Dvojmodel Roclite 290 a 305 totiž překonal všechna očekávání a důstojně navázal na svého legendárního předchůdce (Roclite 285).



Sníh, skály i polňačky. Inov-8 Roclite si poradí se vším

Důvodů, proč Roclite zastínil všechny ostatní novinky je hned několik. Nejvýraznějším z nich je dobrá práce se svrškem. Ten má poprvé v historii „Inovejtu“ středně široký střih a obsahuje velmi povedený systém stahování ve střední části. Díky tomu bota velmi příjemně sedí na většině typů chodidel a zároveň poskytuje vysokou stabilitu a spolehlivost v náročném terénu a při prudkém sklonu.



Druhým stavebním kamenem, na kterém úspěch nového Roclitu stojí je přepracovaná tlumicí vrstva a podešev s agresivním, ale až překvapivě univerzálním vzorkem. Rozsáhlá recenze je k přečtení na Rungo.cz.

3 Vylepšení roku

Další nelehká práce nás čekala při vyhlášení nejpovedenějšího vylepšení. Stejně jako absolutních novinek i nových verzí byla v roce 2016 celá řada a horkých favoritů by se dalo mezi finalisty najít hned několik.

Adidas Adizero Adios 3 Adidas Adizero Takumi Ren 3 Brooks Launch 3 Brooks Transcend 3 Hoka One One Vanquish 2 Mizuno Wave Sayonara 4 Nike Lunarglide 8 Nike Zoom Pegasus 33 New Balance Zante v2 Salomon S-Lab Wings 8

Se zajímavým vylepšením stávajících modelů přišel například Nike u modelu Lunarglide, který přejímá prvky z unikátních Lunarepic. Výraznou proměnou k lepšímu prošel i Vanquish od Hoka One One, nebo Launch od Brooksu.

Naopak stále stejně vysokou úroveň si udržely boty Zante od New Balance, což je ve výsledku připravilo o příčku nejvyšší. V obou generacích se totiž jedná o špičkovou botu a vylepšení pro letošní rok tak byly spíše kosmetického rázu.

Adidas Adizero Takumi Ren 3 Boost

Místo toho se nejlépe vylepšenou botou stává závodka, kterou ještě nedávno mohlo využívat pouze malé procento elitních a výkonnostních běžců. To už ovšem neplatí a právě díky tomu se Takumi Ren vyšplhal až na příčku nejvyšší.

Se silniční závodkou Takumi Ren budete trhat asfalt

Od třetí generace je v přední části tlumicí vrstvy použitý polštář z pěny boost, který výrazným způsobem zvyšuje pohodlí při zachování nízké hmotnosti a vysoké dynamiky. To co se stává většině závodních modelů od adidasu osudným (zvyšování pohodlí na úkor výkonnostního využití) se tak u Takumi Ren stalo výhodou.

Z bot, které jste si mohli obout maximálně na pěti až deseti kilometrový závod je rázem špičková závodka, které se nemusí bát ani rekreační běžci, kteří si chtějí zaběhnout osobák na libovolné trati od trojky do půlmaratonu.

Střih Takumi Ren je na adidas nezvykle široký, což jen přispívá nezvyklé univerzálnosti a jediné na co si musíte dávat pozor je velikost, kterou doporučujeme volit o půl čísla větší, než obvykle.

4 Nejzajímavější inovace

Poslední vyhlašovaná kategorie se netýká konkrétních modelů, ale především materiálů, technologických postupů a nových vychytávek, které se u běžeckých bot objevují.

3D tisk, Mikrostahování BOA, podrážky na led se skelnou vatou, vyměnitelná tlumicí vrstva, síťové stahování kolem nártu, vyvýšený svršek kryjící kotník... to je jen krátký výčet novinek, které se u běžeckých bot v letošním roce objevovali.

New Balance Vongo

Některá z vylepšení jsou jasným krokem vpřed, zatímco význam jiných je pouze diskutabilní. Co nás však zaujalo nejvíce je provedení novinky New Balance Vongo.

unikátně řešená pronační silniční bota New Balance Vongo

Vongo je tréninková silniční bota určená pro běžce s nadměrnou pronací. Na rozdíl od klasických pronačních bot však Vongo nevsází na vlepený klín tvrdší pěny na vnitřní straně. Místo toho je celá tlumicí vrstva v zadní části podélně rozdělená na dvě poloviny.

Každá z obou polovin funguje jako samostatná jednotka a výška i tuhost obou z nich je poupravena tak, aby jako celek zajišťovaly vysokou stabilitu. Výsledek je pak velmi zajímavý, když Vongo na noze nepůsobí jako klasické stabilizované boty, ale příjemně a nenásilně navádí chodidlo do přirozené pozice. Bude velmi zajímavé sledovat, jestli se tento systém uchytí ve větší míře.