New Balance začal znovu prodávat legendární minimusky Tonyho Krupicky

Změny trendů u běžeckých bot připomínají pohyb kyvadla. Aktuální nabídka se tak vždy pohybuje mezi dvěma krajními extrémy, které představuje minimalismus a maximalismus. Ještě nedávno se zdálo, že minimalistické boty už to mají nadobro spočítané, ale tento směr má očividně tužší kořínek, než se mohlo na první pohled zdát.

Vznik minimalismu

Tlumení je základním parametrem běžeckých bot a jeho výška je určující pro funkční vlastnosti, které můžeme od konkrétních modelů očekávat. Není to přitom dávno, co tlumení u všech modelů s výjimkou závodních vypadalo prakticky totožně. Až příchod minimalismu v roce 2008 způsobil doslova kalamitu všech možných tvarů a konstrukcí mezi kterými způsobovali největší rozruch boty s extrémně tenkou podrážkou.

Poslední dvě až tři sezóny se přitom zdálo, že ultra tenké minimalistické boty to mají definitivně spočítané a jejich místo obsadí tlumené boty maximalistické. Oblíbené se staly i nejrůznější hybridy na přechodu mezi těmito dvěma směry, ale čistý minimalismus s minimem tlumení spíše skomíral.

Návrat legendy

Klesajícím prodejním číslům navzdory se však v letošním roce vrací na trh legenda, která celé minimalistické hnutí odstartovala - kultovní „minimuska“ New Balance MT10 verze jedna.

MT10 se v průběhu následujících sezón dočkal celé řady inovací, které však krok po kroku posouvaly tento model směrem ke klasickým tlumenějším botám s nižším dropem. Minimalistická komunita je však očividně stále velmi silná a návrat první generace MT10, na jejichž vývoji se intenzivně podílel i Tony Krupicka, ikona minimalismu, slaví až nečekaný úspěch.

Jedním z možných důvodů, proč jsou běžci z návratu této boty tak nadšení by mohl představovat fakt, že MT10 je v současnosti jedna z velmi malého množství bot, který představují protipól extrémním „bosým botám“, které má ve své nabídce Vibram Fivefingers (prstové boty), nebo Vivo Barefoot.

Vrátí se minimalismus v plné síle?

Že se nejedná o výkřik do tmy, ale vracející se trend by mohla potvrdit i informace, že podobným směrem se hodlá v následujících sezónách vydat i britský Inov-8. Ten se poslední dobou soustředil spíše na tlumenější modely a ryze minimalistické varianty s nulovým dropem z nabídky této oblíbené trailové značky prakticky vymizely.

Proč minimalistické boty?

Co je to vlastně ten minimalismus, k čemu je to dobré a mám o tom uvažovat?

Minimalistický směr vznikl kvůli potřebě běhat co nejpřirozenějším způsobem. Ideální je v tomto případě běhat naboso, ale to může být v dnešním světě velmi obtížné a tak vznikly minimalistické běžecké boty, které jsou tak lehké, měkké a prostorné, že přirozenou práci chodidla ovlivňují pouze nepatrně a zároveň poskytují alespoň základní ochranu pro naší kůži. V minimalistických botách tak můžete zažít pocit podobný běhu naboso i na asfaltu, štěrku, v náročnějším terénu a na dalších místech, kam byste se na boso vypravili jen stěží.

Obrovskou výhodou minimalistických bot je, že s jejich pomocí výrazně posilujete chodidlo a svaly dolní končetiny. Díky tomu se tento typ bot perfektně hodí jako doplněk k vašim klasickým tréninkovým botám.

Ideální doplňkové boty

Proč pouze jako doplněk a ne jako jediná bota ve které budete běhat všechno od tréninků po závody? Zde hraje roli fakt, že naše chodidla zhýčkaná desetiletími v běžných pevných botách nejsou na intenzivní pohyb naboso zvyklá. Navzdory názoru, že minimalistické boty jsou to nejzdravější a nejšetrnější je to totiž spíše naopak a v tomto typu bot je velmi snadné se zranit.

Aby vše fungovalo tak skvěle, jak se můžete dočíst v propagačních materiálech minimalistických značek je potřeba mít trpělivost a tento typ bot zařazovat pomalu a postupně. V opačném případě může dojít k přetížení svalů a vazů dolních končetin a následujícímu zranění.

Dalším oblíbeným důvodem k přechodu na minimalistickou obuv je úprava techniky z těžkopádného dopadu na patu k měkčímu a šetrnějšímu běhu přes střed chodidla. Je pravda, že netlumené minimalistické boty vás nenásilně donutí dopad přes patu opustit. To však ještě není zárukou správné běžecké techniky. Velmi často se setkávám s tím, že lidé v minimalistických botách dopadají před těžiště a příliš na špičku což má za následek přetížení achilovky i podélné klenby. Pozor si kromě dopadu musíte dát i na držení těla a kadenci, což za vás žádná běžecká bota neudělá.

Minimalsitické běžecké boty jsou tedy skvělým služebníkem na cestě za zdravějšími a silnějšími chodidly a šetrnějším dopadem. Skvělým pomocníkem mohou být i při boji s plochými nohami, nebo při snaze o posílení chodidel. Zároveň však mohou být minimusky velmi nebezpečné pokud to s nimi přeženete, nebo pokud nejsou vaše nohy na zvýšenou zátěž dostatečně připravené.