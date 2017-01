Projedla jsem se na 130 kilo. Teď hubnu a chci inspirovat ostatní

Ať tento článek čtete kdykoliv, právě teď je ten správný okamžik. Odložte koblihu, sklepejte množství cukru, který si právě přidáváte do kávy, dejte si na oběd o knedlík méně a hlavně, zrušte všechny plány na úterní večer, protože začínáme chodit! Pojďte do toho se mnou. A začněte si plnit sen o zdravém a štíhlém těle.

Jsou to už čtyři roky, kdy jsem byla na úplně stejném začátku jako vy (ať už potřebujete shodit pět, nebo padesát kilo). Vyjedla jsem se na váhu 130 kilogramů a v 28 letech jsem se rozhodla, že pokud nechci po třicítce umřít na infarkt, měla bych s tím něco dělat. V tu chvíli jsem vůbec nevěděla, co mě čeká, neměla jsem podporu ani informace, na druhou stranu jsem vždycky byla „ta nejchytřejší“, takže jít si někam pro radu pro mě nepřipadalo v úvahu. A taky jsem nechtěla, aby se mi ostatní vysmáli, že „teď jako budu hubnout“.

Nevím, jako to máte vy, ale pro mě vždycky fungovalo si věci logicky vysvětlit a zdůvodnit. Moje úvahy šly následujícím směrem: Lidé dřív pracovali na poli a kolem zvířat, aby měli co jíst, takže měli pohybu dost a nemuseli řešit, co a kolik toho snědí (taky neměli přístup k tolika „čuňárnám“ typu bílý cukr, čokoláda, ztužené tuky atd.). No a já homo computerus (člověk počítačový) se věnuji pohybu maximálně cestou do ledničky a na toaletu a čokoládu jím po kilech. Logický závěr tedy byl, že pokud chci snížit váhu, musí nastat buď snížení příjmu, nebo zvýšení výdaje. A co je člověku nejpřirozenější pohyb? Přece chůze!

Začala jsem tedy chodit. I bez nějaké velké úpravy jídelníčku jsem za rok chození (35 až 50 minut při tepovce 130 až 140 třikrát až čtyřikrát týdně) zhubla patnáct kilo. Byla jsem na sebe patřičně hrdá a pochvaly se samozřejmě dostavovaly i od okolí.

Často jsem chodila na páse v posilovně (takže odpadal stresující faktor toho jít NĚKAM a pak se odtamtud VRACET), kde kolem mě všichni běhali. A já jsem chtěla taky běhat, i když jsem vážila stále úctyhodných 111 kilogramů! Našla jsem tedy způsob, jak se naučit běhat jako úplný začátečník a z původní minuty běhu v kuse jsem za pár týdnů uběhla 25 minut v kuse, časem pět, pak i deset kilometrů. A dokonce jsem začala zlepšovat časy. Přestala jsem však hubnout. Je to tak, během jsem nikdy nezhubla ani deko.



Od roku 2013 tedy umím běhat, ale potřebovala jsem dořešit váhu. Našla jsem si osobního trenéra, se kterým jsem cvičila třikrát až čtyřikrát týdně, začala jsem řešit jídelníček a postupně jsem se dostala skoro na 100 kilogramů. Pak však nastaly změny v osobním životě, utekla jsem na farmu ke kravám, poté se vrátila do reality a letos v létě jsem měla zase krásných 110 kilo. A tak jsem se naštvala, začala počítat kilojouly a tento článek píšu s 91 kily pod kapotou.

Výšlapy v Brně a spousta motivace i pro ty, co z Brna nejsou Chodím. Chodím ráda a je to ta nejlepší cesta, jak se sebou začít něco dělat. V úterky budeme chodit společně, přidejte se v Brně i vy. Jste z jiného města? Nevadí, poměřujte se s námi v Endomondo výzvě nebo založte vlastní společné výšlapy ve svém městě, pomůžeme vám. Přidejte se do skupiny RUNGO.cz výšlapy, sdílejte vaše zkušenosti a inspirujte se. Najdete zde události společných výšlapů a můžete zde najít třeba lidi s podobným cílem ze stejného města. První výšlap příští úterý 31. ledna!

Setkáváme se tedy zhruba ve dvou třetinách mé cesty. Pro někoho z vás to může být začátek, někdo jste v pokročilejší fázi jako já, ale jestli chcete, můžeme na konec dojít spolu všichni. Obrazně, pomocí článků zde na RUNGO, ale i doslova.

V průběhu tohoto roku se zde budeme potkávat u článků, které vám snad pomůžou najít odpovědi na otázky o hubnutí, které vám nikdo nechce dát, protože vám místo toho může radši prodat dietní plán a nabulíkovat vám kdeco. Dozvíme se, jak to je opravdu s jídlem a pohybem, jaká úskalí má nadváha, ale i hubnutí, co se vlastně děje při hubnutí v těle a další důležité zajímavosti.

Naše doslovná společná cesta začne v úterý 31. ledna v Brně na prvním výšlapu. Budeme se scházet pravidelně každý týden, pokaždé půjdeme jinam a pro vás to bude příležitost k pohybu, setkání s lidmi s podobnými problémy - a třeba se něco i dozvíte a přiučíte. Je možné, že časem dojde i na velmi pomalý běh nebo indiánský běh, možná se časem také jako já rozběháte a přidáte se k některé z běžeckých skupin. A ano, doufám, že mě brzy všichni předběhnete. Těším se na vás!