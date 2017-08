TEST: Hoka One One Speedgoat 2 je buldozer nejen do hor

Při výběru nových krosových bot máte na výběr ze dvou možností. Přednost můžete dát tenkým modelům s vysokým důrazem na cit pro terén. Takové boty se vyznačují velmi dobrou stabilitou a přesnou odezvou. Výborně se tak hodí zejména pro běh v rychlejším tempu, do náročného terénu nebo pro všechny vyznavače minimalistického pojetí běžeckých bot. Slabým místem je však u tohoto typu obuvi pohodlí, které je vzhledem k nižší vrstvě tlumicí směsi omezené. Při kratším výběhu na problém pravděpodobně nenarazíte, ale s rostoucím časem se začne vyšší tvrdost boty hlásit o slovo. Riziková je zejména skupina patařů a těžších běžců obecně. V tento okamžik přichází na řadu druhá varianta.

Její konstrukce stojí na velmi vysoké platformě z měkké pěny. Od takových bot můžete očekávat maximální možný komfort bez ohledu na vzdálenost nebo charakter terénu, ale oželet budete muset kontakt s terénem a jakoukoliv zpětnou vazbu. Jestli by se tenké krosovky daly přirovnat k závodnímu autu, vysoké modely připomínají spíše buldozer.

Pokud vás popis tlumených krosovek zaujal, doporučuji zaostřit na čerstvou novinku z dílny specialisty na vysoce tlumené boty. Řeč není o nikom jiném než o francouzské značce Hoka One One, onou novinkou je Speedgoat druhé generace.



Hoka One One

Všechny běžecké boty značky Hoka One One spadají do takzvané maximilastické kategorie. Ta se vyznačuje nezvykle vysokou vrstvou tlumení s nízkým dropem. Jakékoliv plastové výztuhy a pevné stabilizační prvky budete hledat marně. I přes vysokou pěnu jsou totiž Hoky postaveny tak, aby nechaly pracovat vaše chodidlo co nejpřirozeněji a podporovaly techniku dopadu přes střed chodidla.

To vše platí i pro model Speedgoat, který se letos konečně dočkal své druhé generace. Název poukazuje na americký závod Speedgoat 50K, který se často označuje jako nejtěžší padesátka na severní polokouli. Už to samo o sobě částečně vypovídá o tom, s jakou botou máme tu čest.

Hoka One One Speedgoat je bota určená pro dlouhý běh v náročném terénu a nezalekne se ani technicky velmi náročných pasáží. Tomu je uzpůsobena konstrukce podrážky i tlumicí vrstvy. Zásadní novinkou je ale u druhé generace svršek, který prošel kompletní rekonstrukcí.

Novinky u druhé generace

Hoka One One Speedgoat 2 Vysoce tlumená krosová bota hmotnost: 270 gr (UK8) drop: 5 mm cena: 3790,- Kč klady: vysoce pohodlné tlumení

boty jsou spoelhlivé i v technicky náročném terénu

podrážka Vibram Megagrip poskytuje velmi dobrý záběr

ve srovnání s první generací je bota pocitově mnohem svižnější zápory: vzhledem k robustnosti tlumicí vrstvy neočekávejte prakticky žádný kontakt chodidla s povrchem

Začněme ale pěkně popořadě. První na řadu přichází podrážka z osvědčené gumy Vibram Megagrip. V tomto případě se ve srovnání s předchozím modelem nic nemění a jedinou odchylkou je tvar vzorku, který je sice stále poměrně agresivní, ale jednotlivé gripy jsou přece jen o něco plošší, což má pozitivní vliv na životnost při běhu po asfaltu. Doma je však Speedgoat na kamenech a v blátě, kde poskytuje velmi spolehlivý záběr za jakýchkoliv povětrnostních podmínek.

Výraznějších změn se však dočkáváme u tlumící vrstvy. Je stále poměrně agresivní, ale oproti svému předchůdci už nepůsobí tak těžkopádně. Základna boty je velmi široká, takže nízké stability se rozhodně bát nemusíte. A to ani přes to, že nově jsou okraje tlumení výrazně nižší, než tomu bylo v minulosti. Právě tvar vaničky je pro Hoku charakteristický a v letošní sezóně se hned u několika modelů podařilo vyladit konstrukci tak, aby nedělala problémy ani běžcům s plochými nohami. Pro nás s vyšším tvarem klenby je zde benefit v podobě o poznání lepší dynamiky celé boty.

Starý Speedgoat na mě působil velmi robustním dojmem a rychlý běh v této botě jsem si dokázal představit jen stěží. Ve srovnání s tím urazila druhá generace obrovský kus cesty a ani tempo kolem čtyř minut na kilometr není ve Speedgoatu dvě nijak nepříjemné.

I nadále však zůstává charakteristicky nízký drop (pět milimetrů) a vysoká úroveň tlumení (32 milimetrů pod patou). Chybět nesmí ani kolébkovitý tvar tlumení, který zajišťuje extrémně plynulý přechod z dopadu do odrazu a pozitivní vliv má i na udržování dopadu na středu chodidla.

Kompletně přepracovaný svršek

To nejlepší jsem si nechal na samotný závěr. Nový svršek totiž předčil všechna očekávání a se svým předchůdcem se vůbec nedá rovnat. Starý Speedgoat byl totiž díky použitému svršku velmi svéráznou botou, která nesedla každému. Druhá generace využívá velmi jemný a pružný materiál, který se svým pohodlím může rovnat tomu nejlepšímu v danné oblasti - pleteným materiálům od Nike nebo technologii Sensisift od Salomonu.

Tvar svršku je u Speedgoatu dvě o něco širší než v případě jedničky, ale stále počítejte s tím, že se jedná o relativně úzkou botu. Díky pružnějšímu materiálu by to ale už u většiny běžců neměl být problém.



Osobní dojmy

Osobně Speedgoat druhé generace využívám primárně na dlouhé trailové závody, kde od bot očekávám jistou dynamiku, ale nejzásadnější je pro mě spolehlivost při záběru a co nejvyšší pohodlí, které člověk ocení po několika hodinách běhu.



Křest ohněm si můj pár Speedgoatu odbyl na alpském závodu GrossGlokner Trail, na jehož padesáti kilometrech nechybělo nic, co by každý správný horský závod měl nabízet. Dlouhá a náročná stoupání, místy velice technický terén, střídající se podloží od asfaltu přes mokré kameny až po hluboké bláto a v neposlední řadě také několik kilometrů dlouhá klesání.

Kromě ultra trailu se však dá tato bota výborně využívat také pro kratší běhy, pokud dáváte z libovolných důvodů přednost co nejměkčím botám. V oblasti tlumení patří Speedgoat mezi absolutní špičku, takže se dá bota teoreticky používat také pro občasný běh po asfaltu, ale v tomto případě počítejte s tím, že životnost vibramové podrážky bude velmi omezená.