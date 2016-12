Boty Under Armour poznají, jak moc jste unavení. Přinášíme zajímavosti

Under Armour představuje řadu chytrých běžeckých bot

Americká značka Under Armour by se ráda více prosadila i v segmentu běžeckých bot. Aby dokázala zaujmout na trhu, kde je konkurence vysoká, přichází hned se třemi novými modely „chytrých“ bot, které vznikly ve spolupráci se společností MapMyRun, kterou firma Under Armour před časem koupila. Modely se jmenují SpeedForm Gemini 3 RE, SpeedForm Velociti RE a SpeedForm Europa RE a jsou zajímavé tím, že je můžete propojit s mobilní aplikací, čímž získáte zajímavé informace o svém běhání.

Technologie vyvinutá společností MapMyRun, která je uvnitř boty, dokáže měřit vaši kadenci kroku, tempo nebo evidovat, kolik mají boty již naběháno. Kromě toho dokáže rozpoznat, jak moc jste unavení, a to dokonce ještě před tím, než vůbec vyrazíte běhat. Pokud v nich absolvujete krátký „skákací test“, během kterého budete v botách skákat podle instrukcí aplikace, dozvíte se (na základě senzorů v botách), jak moc jsou vaše svaly unavené, jak jste na tom s regenerací a jak případně upravit intenzitu tréninku.

V Under Armour věří, že díky tomu budete schopni lépe přizpůsobovat své tréninky a především se vyhýbat zraněním, které z nedostatečné regenerace často plynou. Boty by se měly dostat do prodeje již během ledna, a pokud si je koupíte, dostanete k nim prý i prémiový účet ve službě MapMyRun. Jsme zvědaví, zda tyto boty dorazí i na český trh a zda budeme moci novou funkci otestovat.

Běhání vás učiní chytřejšími

A máme tu jednu z dalších studií o tom, jak je běhání prospěšné, tentokrát v oblasti, kterou byste možná nečekali. Vědci z oboru neurologie na univerzitě v americké Arizoně zkoumali pomocí magnetické rezonance, jak se liší mozek mladých lidí, kteří běhají, od těch, kteří neběhají. Podobné studie byly provedeny již v minulosti, tahle byla zajímavá právě tím, že se soustředila na mladé lidi ve věku 21 a 22 let a na to, jak se mohou případné odlišnosti projevit v pozdějším věku.

Ve výsledcích z magnetické rezonance nalezli mezi zmíněnými dvěma skupinami mladých lidí hned několik zcela zřetelných rozdílů, které podle autorů mohou mít vliv i na oblasti se sportem vůbec nesouvisejícími. Běhání, ale i další sporty, mají pozitivní vliv na kognitivní myšlení, plánování, multitasking nebo přechod mezi různými úkoly. Změny v mozku, které běh způsobuje, navíc v pozdějším věku pomáhají jako prevence proti Alzheimerově chorobě a dalším nemocem spojených s kognitivním myšlením. Zdá se, že běhání nejen „čistí hlavu“, ale zároveň ji pomáhá udržovat v dobré kondici.

Speciální „pivní“ boty od Brooksu

Kromě nejrůznějších běžeckých disciplín a překážkových běhů si v posledních letech získává oblibu také pivní míle - závod s přesně stanovenými pravidly, ve kterém musíte za jednu míli vypít čtyři piva. Věřte nebo ne, ale v této disciplíně existuje už i profesionální běžec - Kent Lewis, dnes již bývalý světový rekordman. Kent si svými výkony získal pozornost značky Brooks, která ho od roku 2015 sponzoruje. Letošní rok pro něho firma dokonce připravila speciální boty, právě pro pivní míli.

Brooks Beer Mile Hyperion jsou závodní boty, které mají podle výrobce hned několik speciálních úprav. Měly by si zachovat přilnavost na dráze s rozlitým pivem, speciální perforovaný svršek by měl odvádět pivo, pokud ho na sebe vylijete, a v neposlední řadě výčtu úprav stojí také vzhled bot s vložkami v barvě piva, svrškem v barvách Kanaďana Kenta Lewise a s nápisy jako „Live Lager“ (Žijte ležákem, pozn. red.).

Tyto boty si bohužel koupit nemůžete, neboť se jedná o speciální model přímo pro Kenta. Na trhu jsou k dispozici pouze závodní Brooks Hyperion, z nichž tyto „pivní boty“ vycházejí.