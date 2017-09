Cheat day: dobrý sluha, ale zlý pán

Napálit, ošidit, podvést. I tak by se dalo přeložit slovo „cheat“, které dalo název dnes tak oblíbenému cheat day. Ten zařazují do svých výživových plánů nejen sportovci, ale také dietáři a dokonce i ti, kteří se rozhodli pro alternativní způsob stravování, jakým je třeba raw nebo paleo. „Řízený stravovací režim může být psychicky i fyzicky náročný a cheat day je odměnou za jeho dodržení nebo možným útěkem od stravovacího stereotypu. V tento den totiž můžeme sníst cokoli chceme, v jakémkoli množství a v libovolných kombinacích,“ vysvětluje jeho podstatu trenér a výživový specialista Milan Merva.

Ptali jsme se sportovců Zařazujete do svých výživových plánů cheat day? Denisa Rosolová (atletika): Spíše než cheat day dávám přednost cheat meal. Tato jídla však nezařazuji pravidelně, ale vše se odvíjí od konkrétní situace. Stane se, že nestíhám a zajedu do fastfoodu nebo jsme u vody, uvidím smažený sýr a už si jdu pro něj. Záleží především na chuti. Petr Šidlo (bodybuilding): U mě je vše o pocitu. Pokud je tělo prázdné a dieta není tak účinná, potřebuji ho šokovat. V takovýchto případech zařazuji cheat day jednou za 14 dní, někdy jednou týdně, záleží na odezvě mého organismu. Speciální systém nemám, jím v tyto dny zkrátka to, na co mám chuť. Cheat day beru především jako odměnu, ale je to prospěšné i pro tělo, kterému po delší době tyto nezdravé věci chybí. Sandra Mašková (kickbox): Cheat day je můj oblíbený den v týdnu. V ty zbývající se však snažím dodržovat striktně předepsaný jídelníček kvůli sportovní přípravě i zdravotním důvodům. Rozdíly ve stravě totiž hodně vnímám. Bohužel občas selže vůle a já si dám některou z dobrot i mimo povolený den. Teď jsem ale vázána sázkou s trenérem a mohu cheatovat skutečně jen jednou týdně. V tento den jím od rána čokolády, které zapíjím colou a dávám si úplně vše, co mi přijde pod ruku.

Kromě toho, že cheat day funguje jako vzpruha pro naši psychiku sužovanou neustálým odpíráním si toho, po čem toužíme, může paradoxně pomoci i při odbourávání tukových zásob. V situacích, kdy tělo stagnuje, totiž nadměrný příjem potravin během cheat day nastartuje metabolismus a v následujících dnech budeme spalovat více tuku.

Všeho s mírou

Zní to téměř jako bezchybná výživová strategie, avšak Milan Merva varuje před možnými problémy. „Neomezená konzumace všeho možného často končí zvracením či trávícími obtížemi. Je to sice extrém, ale rozhodně ne ojedinělý. Nadměrný příjem potravin může mít za následek několikadenní srovnávání trávícího systému, a tedy ohrožení aktuální formy,“ objasňuje.

Mnozí se totiž dne, kdy budou moci povolit uzdu svým chutím, nemohou dočkat. Jejich budíky proto zvoní už časně ráno, aby si jindy nedovolené obžerství mohli užít co nejdéle. Malý svátek pro ně končí jen pár sekund před půlnocí. Není tak divu, že po hodinách přejídání a nejpodivnějších kombinacích sladkých i slaných jídel začne jejich zažívání stávkovat.

Na další úskalí upozorňuje i doktorka Kateřina Cajthamlová. Podle ní je celý tento koncept u lidí, kteří se snaží zhubnout a žít zdravě, nesmyslný a může způsobit výčitky a pocit selhání. „Pokud se snažíme odnaučit chuti na slané, stačí nám tři týdny bez těchto potravin a naše chutě se upraví. Když ovšem každý týden zařadíme cheat day, budeme po těchto pokrmech stále toužit,“ namítá. Zlatým pravidlem tak je poslouchat především hlas svého těla. „V případě, že máme potřebu pravidelně si ulevit prostřednictvím cheat day, znamená to, že náš organismus po něčem volá. To bychom mu však měli dodat v momentě, kdy to vyžaduje, a ne skrze den, kdy máme povoleno hřešit,“ dodává doktorka Cajthamlová.

Jde to i jinak

Právě kvůli sporným efektům se v poslední době dostává do popředí méně známý kolega principu cheat day, jímž je refeed day. Oba tyto dny mají svůj význam v dietním režimu, ale je mezi nimi zásadní rozdíl. „Zatímco cheat day je neomezený a neregulovaný, refeed day je řízený. Využívají ho především ti, kteří chtějí pálit tuky efektivněji a rychleji nebo se dostali do bodu stagnace tukového úbytku,“ objasňuje hlavní rozdíly Milan Merva. V den, který si nastavíme jako refeed, navyšujeme příjem sacharidů z komplexních zdrojů, jako jsou například brambory, rýže nebo těstoviny, zhruba o 30 procent. Někteří pro dosáhnutí vytouženého efektu snižují i příjem bílkovin o

10 až 20 procent a regulují příjem tuků na minimum.

Komplexní sacharidy obsahují například těstoviny, rýže nebo brambory.

Přesné nastavení refeed day závisí na organismu každého z nás a také na naší tělesné stavbě. Milan Merva však připomíná některé obecné zásady, kterými je vhodné se řídit. „Tento den by měl být netréninkový. Hlavní myšlenkou je totiž doplnění energie a nastartování pálení tuků. Jeho délka je většinou skutečně jeden den s četností jedenkrát za 14 dní, případně jednou za týden," doplňuje.

Zařazení refeedu v dietním režimu není rozhodně nutností, ale může pomoci opět nastartovat pálení podkožního tuku v období stagnace a urychlit tak postup k výsledné formě. Volnost a uspokojení, které poskytuje cheat day, bohužel mnohým nahradit nedokáže.



Hřešit, či nehřešit?

Na to, zda cheat day zahrnout do svých stravovacích plánů, či nikoliv, neexistuje jasná rada. Někomu může usnadnit cestu k vytouženému cíli, jinému ji zase pořádně zkomplikovat. V tomto případě platí metoda pokus omyl. Přijít na to, co svědčí nejen vašemu tělu, ale i mysli, musíte sami. Cheat day nemá být zdrojem výčitek z vlastního selhání, měl by se stát příjemnou možností pro únik z výživové jednotvárnosti.