Sladké neřesti: horké nápoje, které dodají energii

Venku mrzne, až praští, mezi námi se však najdou takoví srdcaři, kteří oblíbenou trasu v lese za upocené pohodlí běžeckého pásu nevymění. Takoví si zaslouží nejen obdiv, ale i sladkou odměnu. Ideálně v podobě jednoho z horkých nápojů, které máme v zimě tak rádi. Možná vás překvapí, že například horká čokoláda vůbec nemusí být takovým hříchem, jak se zdá. A že indický kořeněný čaj s mlékem zahřeje mnohem lépe než alkohol ve svařáku či bombardinu a navíc pomůže nastartovat metabolismus. Pojďme ochutnávat.

Čaj

„Obecně doporučuji vlažné čaje popíjet celou zimu. Ať už ve spojitosti se zátěží, či nikoliv, tedy v netréninkové dny,“ doporučuje Eva Kuhnová. Pokud běhání spojujeme s touhou shodit nějaké to kilo, doporučuje především zelený čaj. V zimě je dobrou volbou čaj s obsahem rakytníku nebo echinacey, ale i čerstvý zázvorový čaj – všechny podporují imunitu, která v zimě zažívá nelehké období.

„Pro povzbuzení je možné konzumovat černý čaj před aktivitou. Po tréninku, pokud nekončí pozdě večer, pak doporučuji pít zelený čaj, ten totiž zase podpoří regeneraci,“ říká specialistka na výživu. Zároveň doporučuje čaj doplnit o pár kapek citronu, který pomáhá odkyselovat organismus, což oceníme zejména po dlouhotrvajícím tréninku nebo při častější zátěži.

Těm, kteří se vyloženě nesnaží hubnout, pak Eva Kuhnová doporučuje osladit čaj několika kapkami kvalitního českého medu. „Čaj oslazený medem je vhodné pít i v průběhu déletrvajícího tréninku nebo zátěže. Při dlouhé zátěži bych rovněž do čaje přidala rozpustné BCAA (aminokyseliny pro sportovce), které pomohou ochránit svalovou hmotu,“ říká specialistka.

Káva

Káva se před tréninkem používá jako povzbuzující prostředek, ale také pro urychlení metabolismu a dosažení rychlejšího spalování tuku. „Před tréninky i závody doporučuji pít spíše malou kávu. Vždy je třeba myslet na doplnění tekutin v podobě vody nebo čaje, aby nedošlo k dehydrataci organismu. To by mělo opačný efekt, místo nabuzení by přišla únava a malátnost,“ vysvětluje Eva Kuhnová.

Doporučuje se vyhnout kávě s velkým podílem mléka. Záleží ale i na konkrétním jedinci a „chování“ jeho zažívacího traktu – pokud nemáme žádné problémy a jsme na kávu s mlékem zvyklí, není třeba nic měnit. „V případě nervozity před závodem nebo nevědomé intolerance nebo snížené tolerance na mléko může ovšem dojít k zažívacím potížím,“ varuje specialistka. Stejně tak příliš nedoporučuje slazenou kávu – pokud už po ní sáhneme, mělo by to být před závodem nebo tréninkem, kdy potřebujeme povzbudit i energeticky „nakopnout“.

„Nevidím problém v pití kávy před i po zátěži, pokud po ní sáhneme až ve chvíli, kdy už jsme vypili dostatečné množství vody nebo jiných tekutin,“ říká Eva Kuhnová. Také doporučuje doplnit nápoj o špetku skořice nebo kokosového tuku. „Skořice pomáhá prohřívat organismus a udržuje stálou hladinu krevního cukru. Kokosový tuk zase díky obsahu MCT tuků pomůže sportovci déle vydržet sytý a plný energie. Pokud má problém krátce před závodem, například z důvodu nervozity, sníst větší jídlo, může mu být káva doplněná o kokosový olej velmi nápomocná,“ shrnuje specialistka.

Svařený džus

Džus obsahuje velké množství cukru, které je často na oko „schované“ za jeho kyselou chutí. To se dá ale obejít tím, že si jej naředíme 1:1 s vodou. Přidat můžeme i vymačkané čerstvé ovoce nebo špetku skořice. „Skořice je známá tím, že pomáhá udržovat stabilní hladinu cukru v krvi a má spoustu pozitivních účinků na zdraví. Takto upravený džus už vidím jako velmi dobrou volbu k pití,“ říká Eva Kuhnová.

Svařený džus považuje za skvělou alternativu svařeného vína a jiných horkých alkoholických nápojů. „Alkohol vůbec nedoporučuji. Jak známo, zpomaluje regeneraci a způsobuje zakyselení organismu. Pokud dlouhodobě tvrdě trénujeme, tak dochází k překyselení a není třeba to ještě podporovat alkoholem,“ uzavírá odbornice.

Horká čokoláda

Nápoj, který si často upíráme proto, že ho považujeme za kalorickou bombu, může být dobrým pomocníkem pro regeneraci při potréninkové únavě. „Horká čokoláda může být dobrá jako velmi rychlé doplnění cukrů po tréninku. Pokud nemá sportovec problém s přebytečným tělesným tukem a ví, že mu čokoláda udělá dobře, klidně si ji dát může,“ říká Eva Kuhnová a pokračuje v dobrých zprávách: „Pokud je připravena opravdu z kakaa, obsahuje vitamin E, známý jako antioxidant. Pro sportovce není přírodních antioxidantů nikdy dost.“

Horkou čokoládu ale příliš nedoporučuje pít před zátěží, má totiž vysoký glykemický index, což může způsobit, že se na zátěž rychle nabudíme, ale s rychlým poklesem krevního cukru, který nastane po zahájení náročné aktivity, zase můžeme velmi rychle upadnout do hypoglykémie. Nastane tak úplně opačný efekt, než bychom čekali.

Chai latte

Nápoj z indického čaje masala a směsí koření je v poslední době velmi oblíbenou alternativou třeba ke capuccinu nebo horké čokoládě. Obsahuje orientální koření jako černý pepř, skořici, kardamom, hřebíček a další, jimž se připisují stimulační účinky, a tradičně se pije s mlékem, případně šlehaným horkým mlékem.

„Jak jsem již zmiňovala u kávy, mléko může, ale nemusí způsobovat problémy. Pokud nezpůsobuje, je vhodné ho zařadit s delším, například devadesátiminutovým, odstupem před nebo po tréninku,“ upozorňuje Eva Kuhnová. Samozřejmě také záleží na množství nápoje. Něco jiného je, jestli ho bude 150 ml, nebo velký šálek, který budete pít celé dopoledne. Větší množství takového nápoje může působit jako „kámen v žaludku“ a nebude se nám po něm moc dobře běhat.

„Pepř a skořice působí jako přírodní spalovače. Pracují na bázi vyššího zahřátí těla. Zázvor zase podporuje imunitu a hřebíček může fungovat na podporu trávení. Tento nápoj je hodně povzbuzující a také dost přirozeně zrychluje metabolismus,“ vypočítává specialistka. Kvůli obsahu mléka by ho zařadila raději až po aktivitě: „Může to být vhodná náhrada za horkou čokoládu – jako rychlé doplnění energie,“ říká.