Mexičanka vyhrála v sandálech z pneumatiky, mladík válí v crocsech

Mladá Mexičanka z kmene Tarahumarů, jejichž úžasné běžecké schopnosti proslavil knižní bestseller Zrozeni k běhu (Born to Run), vyhrála 50kilometrový ultramaraton. Možná by na tom nebylo nic tolik zvláštního, ale ona ho vyhrála přesně ve stylu, který tolik okouzlil Christophera McDougalla a později také čtenáře jeho knihy. Mezi 500 ženami vyhrála bez jakéhokoliv profesionálního vybavení, bez podpory, oblečená v sukni a se sandály ručně vyrobenými ze staré pneumatiky. Že by kouzlo přirozeného běhání přeci jen ještě úplně nevymizelo?

María Lorena Ramírez, jak se Mexičanka jmenuje, nemá žádného trenéra ani tréninkový plán. Je jí 22 let a živý se chovem o koz a dobytka. Každý den prý ujde 10 až 15 kilometrů. Loni běžela Caballo Blanco Ultramarathon a na stokilometrové trati skončila druhá. Možná o ní v budoucnu ještě uslyšíme.

Běhá se i v crocsech

Když už jsme u běhání v netradičním obutí, další zajímavý kousek se podařil 18letému Benjaminu Pachevovi, který si zaběhl půlmaraton v crocsech. Jistě, spousta běžců běhá v kostýmech a nosí na sobě kde co. Benjamin ale v tomto obutí běžel na čas, který nebyl vůbec špatný. Půlmaraton zvládl za 1:11:53 a umístil se na celkovém 16. místě. Klobouk dolů!

Když člověk umí běhat, bude nejspíš běhat skvěle v čemkoliv. Přesto si říkám, že zaběhat si v odtlumených crocsech si budu muset taky někdy vyzkoušet. Třeba si vylepším osobák.

Arion plný elektroniky

Pokud však dáváte přednost technice a pokročilé vědě, možná vás zaujme novinka Arion. Jedná se o systém, který se skládá z tenké vložky do bot a malého podu s integrovanou GPS. Tenkou vložku si vložíte do bot pod současnou vložku a ona díky tlakovým senzorům bude sledovat váš došlap a vyhodnocovat běžecký styl. Malý GPS pod připevníte na svršek boty a data o vašem běhání budou kompletní.

Arion komunikuje pomocí Bluetooth s aplikací v mobilním telefonu a díky systému umělé inteligence dokáže všechna data vyhodnocovat i v reálném čase. Autoři slibují, že vám aplikace připraví tréninkový plán ušitý přímo na míru a díky hlasovým pokynům vás bude trénovat přímo při běhu. Výdrž GPS modulu by měla být kolem sedmi hodin. Arion zatím reálně na trhu není, ale již nyní si můžete celý set předobědnat za cenu 150 eur.

Technických hraček, které se snaží nahradit osobního trenéra, je na trhu již spousta a u uživatelů slaví větší či menší úspěchy. Lidského trenéra nahradit zatím nedokážou, ale pokud máte rádi technické novinky a chcete dát svému běhání nějaký řád, určitě vám mohou pomoci, minimálně s motivací.