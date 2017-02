Víte, jaké závody určují, v čem budeme běhat a chodit po horách?

1 Ultra Trail du Mont Blanc

Ultra Trail du Mont Blanc neboli UTMB je oběhnutí masivu Mont Blanc se startem a cílem v Chamonix. Závod, o kterém slyšel snad už každý. UTMB není nejstarší, nejnáročnější ani nejlidnatější závod na světě, ale přesto dokázal nakopnout obrovský boom běhání v horách, který můžeme v posledních letech sledovat.



Díky UTMB také zlidovělo označení ultra trail a oběhnutí Mont Blancu se stalo snem nejednoho vyznavače běhání v terénu. Tento vliv se ale netýká pouze účastníků, ale stejnou měrou ovlivňuje také výrobce běžeckého vybavení. Nejeden produkt vznikl kvůli využití na UTMB a spousta dalších byla poupravena směrem k využití při sto šedesáti kilometrovém ultra trailu v alpském terénu.

Mezi nejznámější produkty, které spatřili světlo světa právě díky UTMB patří Kilianovy bílo červené závodní boty od Salomonu (S-Lab Sense), ale zapomínat nesmíme ani na batohy Ultra Spire navržené speciálně pro tento závod, nebo na ultralehké a nepromokavé oblečení od Inov-8, které zabere v batohu minimum místa a zároveň splňuje přísné podmínky pro povinnou výbavu.

Kromě toho dalo UTMB vzniknout bezpočtu dalších běžeckých bot, batohů, holí, čelovek a ostatního vybavení, které bude splňovat kritéria povinné výbavy a zároveň běžcům usnadní náročný úkol překonat více než sto kilometrů v horském terénu.

2 Red Bull X-Alps

Mezi běžci není X-Alps možná tak slavný jako UTMB, ale vliv tohoto závodu je možná ještě větší. Jedná se totiž o jeden z nejsledovanějších outdoorových závodů na světě, při kterém mezi sebou soupeří malý počet pozvaných atletů o to, kdo se nejdříve dostane ze Salzburku do Monaca. Úkol je tedy jasný. Překonat Alpy z východu na západ.



X-Alps představuje unikátní kombinaci dvou disciplín. První z nich tvoří chůze, nebo běh a tato disciplína slouží k tomu, abyste se co nejrychleji dostali na nejbližší kopec. Jakmile se dostanete nahoru, máte napůl vyhráno. Dál se totiž pokračuje na paraglidu skrze předem určené kontrolní body. Pokud jsou pilotovací schopnosti závodníka dostatečně kvalitní, může ve vzduchu překonat desítky až stovky kilometrů na jeden zátah. I přesto trvá celý závod více než osm dnů a většina závodníků se do cíle nikdy nepodívá.

Abyste měli představu jaká šílenost X-Alps ve skutečnosti je, propůjčíme si statistiku Steva Nashe, který v rámci závodu uběhl, nebo ušel 557 kilometrů, nastoupal 57 000 výškových metrů a na paraglidu uletěl 1454 kilometrů. To vše během dvanácti dnů.

Proč ale o X-Alps vůbec píšeme? Protože se tento závod stal díky náročným požadavkům na vybavení inspirací pro nejednu outdoorovou značku. Hlavní požadavky na vybavení jsou jeho nízká hmotnost a univerzálnost využití od chůze v náročném terénu až po běh nebo rychlý přesun po vrstevnici.

Salewa, Dynafit, adidas, High Point, Inov-8 a další značky se předhání v tom, aby na trh uvedly ještě lehčí, pohodlnější a univerzálnější boty a oblečení, které obstojí v extrémních podmínkách a umožní sportovcům absolvovat celý závod v co nejkratším čase.

Co to znamená pro běžného smrtelníka? Že na trhu najde lehkou a spolehlivou botu, kterou si může vzít na hory a používat ji na turistiku, via ferraty, jízdu na kole nebo běhání. To samé platí i pro oblečení, které zaplňuje mezeru mezi klasickými robustními a odolnými outdoor vrstvami a extrémně odlehčeným oblečením na běh.

3 Spartan Race

S třetím závodem se vrátíme zpátky k běhu. Extrémní překážkové běhy Spartan Race asi není potřeba nikomu představovat. Jedná se o fenomén posledních let, který láká desetitisíce sportovců nejrůznějších výkonnostních i věkových kategorií.



Spartan Race se stal mimo jiné synonymem pro bláto a náročné podmínky na trati a vzhledem k tomu bylo potřeba přijít s vybavením, které vás v tomto prostředí nenechá na holičkách a zároveň vydrží nevyhnutelné drsné zacházení. Obyčejné běžecké boty bylo na Spartanu velmi snadné zničit, a tak bylo potřeba přijít s něčím novým a odolnějším.

Běžecké boty na Spartan Race jsou charakteristické svým agresivním vzorkem a odolným svrškem. Často je přítomný i odvodňovací systém v podrážce. Tato kombinace vlastností se až donedávna objevovala pouze výjimečně u speciálních bot na orientační běh. V klasickém běžeckém obchodě byste ale podobné boty hledali marně.

To už ovšem dávno neplatí a na výběr máme z celé řady modelů od Reeboku, Inov-8, Salmingu, Icebugu a dalších značek, které nabízí krosovky stvořené pro běh bahnem a zdolávání náročných překážek.