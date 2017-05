Když potkáte exhibicionistu, nedívejte se mu do očí a volejte policii

Znají to téměř všechny běžkyně a asi i někteří běžci: jsou místa a okolnosti, kde a kdy se člověk necítí příjemně. Odlehlé cyklostezky, šeřící se park, okolí opuštěné zástavby, hluboký les... Už jen ten pocit, že by tam mohl někdo být a číhat na běžce, je nepříjemný. A co teprve, když opravdu potkáte člověka, který se chová jinak, než by vám bylo příjemné. Který vás chce obtěžovat, má sexuální narážky nebo se před vámi obnažuje, osahává.

Zuzana Pidrmanová z Oddělení tisku a prevence Kanceláře policejního prezidenta říká: „Ze zkušenosti běžkyň víme, že mnohé z nich již několikrát narazily na osoby s provokativními sexistickými poznámkami či na exhibicionistu, a přestože běhají samy, nebojí se a předpokládají, že případnému otrapovi utečou. Nepříjemné komentáře náhodných osob ženy obvykle ignorují. Na exhibicionistu obvykle nereagují a běží dál.“

Kdo je exhibicionista? Osoba, která má potřebu vystavovat intimní části těla jiným lidem k upoutání jejich pozornosti, obvykle alespoň z části se sexuálním podtextem.



Ve většině případů opravdu platí, že exhibicionisté nemají potřebu navazovat kontakt s těmi, kterým se ukazují, a tak většinou nebývají nebezpeční. Bohužel ale nikdy nevíte, jakými dalšími sexuálními odchylkami a poruchami daný člověk trpí, proto je nutné mít se vždy na pozoru a myslet na svou bezpečnost.

Koordinátorka prevence Pidrmanová doporučuje několik pravidel, při jejichž dodržování minimalizujete riziko možného napadení:

Za rok 2016 eviduje v Praze policie asi 88 případů výtržnictví s obnažováním. Kolik jich však zůstane nenahlášených?

Běhejte jen na bezpečných místech, kde je vyšší koncentrace lidí.

Běhejte za dobré viditelnosti, obzvlášť pokud běháte po silnici nebo ve městě. Používejte reflexní prvky.

Běhejte bez hudby, bez sluchátek v uších, ať můžete poslouchat, co se ve vaší blízkosti děje.

Neběhejte osamoceně. Domluvte se ve dvojici nebo v partě.

Pokud už běháte sama, běhejte za světla, na frekventovaném místě. Ideálně s sebou vezměte na běhání psa, pokud domácího mazlíčka máte.



Řekněte svým blízkým, kterou trasou poběžíte.

Na pokřiky a výzvy k zastavení nereagujte, běžte dál.

Mějte při běhání v kapse pepřový sprej, v rizikových místech ho držte v ruce, ať ho nemusíte složitě a dlouze hledat.

Přestože člověk dodrží všechna tato pravidla, může se stát, že na podezřelého chlápka stejně narazí.

Co tedy dělat, když už stojíte takříkajíc tváří v tvář

Ignorujte ho, nekomentujte, nesledujte ho, nemluvte s ním.

Nenadávejte mu ani na něj jinak neútočte, nelze odhadnout, jakou reakci to vyvolá.

Odběhněte co nejrychleji na místo, kde je hodně lidí.

Pokud se cítíte ohroženi, hledejte pomoc. Nejlepší je přímo někoho oslovit, nejen volat o pomoc. Výslovně požádejte konkrétního člověka a řekněte, co se vám stalo.

Pokud k setkání dojde, volejte tísňovou linku Policie České republiky na telefonním čísle 158 a vše oznamte.

Ať už se dělo cokoli, řekněte o všem někomu, ke komu máte důvěru. Je důležité nezůstávat s takovým zážitkem sami. Ať už cítíte úzkost, strach, obavy, vztek, pohoršení, smutek nebo stud. Svěřte se s tím, uleví se vám a budete mít možnost získat podporu. Pokud byste cítili potřebu, navštivte psychologa.

Ani blízkost domů nemusí být záruka bezpečí Mé známé běžkyni skočil na záda muž nikoli někde daleko v polích, ale když již téměř vbíhala do města. Sice ho setřásla a utekla, ale byla v šoku, v těch místech na dohled od domů nic takového nečekala.



Pokud by situace zašla tak daleko, že jste napadeni, hlasitě volejte o pomoc. Pokud je to možné, adresujte volání o pomoc konkrétnímu člověku, třeba ve stylu: Pane prosím, můžete mi pomoct?



Existují kurzy sebeobrany, kde ženám poradí, jak se s případným násilníkem vypořádat. Nemohou vám sice zaručit, že muže složíte jedním úderem, ale umět na situaci zareagovat a vědět, kam bouchnout nebo kopnout, vás naučí. Podívejte se na video s ukázkou obrany proti násilníkovi zde v článku o sebeobraně .



Jaká je vaše zkušenost ohledně setkání s exhibicionistou nebo násilníkem?