Hormonální antikoncepce vám může sport zkomplikovat, ale i usnadnit

Začala jste brát hormonální antikoncepci a najednou jste oteklá, oblečení se tajemně zmenšuje a nemáte do ničeho chuť? Mohlo by to být právě kvůli antikoncepci? Může mít ta malá pilulka, náplast nebo neviditelné tělísko vliv na váš výkon a pocity při sportu?

Historie a menstruace „Podíváme-li se do historie, do doby bez antikoncepce, zjistíme, že dlouhodobě menstruovat nebylo příliš běžné,“ říká Jan Rapsa, odborný ženský lékař. „Bylo zvykem otěhotnět v šestnácti, devět měsíců být těhotná a další dva roky kojit, následně většinou žena otěhotněla znovu. Při šesti dětech téměř nemenstruovala.“

Možná ano. Rovnoprávnost je super, ale řekněme si to na rovinu: Ženy mají v porovnání s muži od přírody méně svalů. Menší množství svalů znamená nižší bazální výdej energie. Pro dosažení stejných výsledků, které mají muži, se většinou musí i více snažit. Navíc při absenci sportu ztráta svalů, a tím způsobený nižší výdej energie, nevyhnutelně vede k rychlejšímu ukládání tuku do zásob.



A navíc je tady menstruace. Organismus každé ženy reaguje individuálně na jednotlivé fáze menstruačního cyklu a tyto reakce mohou ovlivnit i sportovní výkon. Některé ženy o měsíčkách skoro neví, u jiných probíhá poměrně nepříjemně s bolestmi, křečemi a migrénami. Nepřehlédnutelným vedlejším důsledkem je ztráta železa způsobená krvácením.

Co se děje v těle při měsíčkách

Menstruační cyklus trvá přibližně 21 až 35 dní. U každé ženy může být průběh cyklu odlišný, velký vliv mají případné bolesti, křeče či velká ztráta krve.



Samotná menstruace trvá přibližně pět až sedm dní, následující jeden až 14 dní trvá takzvaná folikulární fáze. V této fázi je díky vyšší hladině estrogenů organismus nejvýkonnější, což se projeví i při sportu. Můžete očekávat nejlepší výsledky za celý cyklus.



Kolem 14. až 15. dne dochází k ovulaci, během které dosahuje nejvyšších hodnot hormon estrogen. Poté navazuje takzvaná luteální fáze. Vývoj hladiny estrogenů je hodně individuální a závisí na konkrétní ženě. V tomto období je tělo ženy nejméně výkonné a u některých dam přichází neoblíbený premenstruační syndrom.

Hormony obsažené v antikoncepčních pilulkách simulují menstruaci, zabraňují aktivitě vaječníků a dochází díky nim ke slabšímu krvácení. Pravidelné krvácení totiž není způsobeno funkcí vaječníků, je vyvoláno pouze užíváním tablet, jelikož při užívání antikoncepce vaječníky většinou vůbec nepracují. Přirozená hladina hormonů je nahrazena hormony pocházejícími z antikoncepce, které tělo považuje za své a jimiž se řídí.



Pilulky a nitroděložní tělíska

Pilulek existuje několik druhů podle složení obsažených hormonů.

Kombinované tabletky obsahují směs hormonů estrogenu a progestinu. Účinek spočívá nejen v tom, že nedovolí vaječníku vytvořit vajíčko, čímž blokují ovulaci, ale navíc ještě činí hlen v děložním hrdle neprostupný pro spermie.

Pouze progestinová antikoncepce se týká většinou kojících žen nebo těch, které z nějakého důvodu nemohou užívat kombinovanou hormonální antikoncepci. Tato antikoncepce obsahuje pouze gestagen. K blokádě zrání vajíčka a utlumení ovulace dochází jen asi u 60 procent žen. Účinek je zajištěn změnou charakteru děložní sliznice, hustoty hlenu v děložním hrdle a zpomalením transportu vajíčka vejcovodem.

Tělísko je zavedeno do dělohy a tam zůstává po dobu pěti let, početí zabraňuje převážně uvolňováním hormonů. Zmírňuje menstruační bolesti a sílu krvácení. Existují ale i tělíska bez hormonů, zavádějí se na deset let a principem jejich fungování je měděná spirálka. Podporují pravidelnost cyklu bez rizika nárůstu hmotnosti.



V některých případech může způsobovat několik dní po zavedení, ale i déle, jisté nepohodlí při běhu. Při delším běhu trvajícím několik hodin může dojít vlivem fyzikálních otřesů a pohybu tělíska ke slabému krvácení.

Jaké přináší hormonální antikoncepce výhody?

Američtí vědci Chang-Woock Lee, Steven Riechman a Dr. Mark Newman provedli výzkum vlivu orální antikoncepce na schopnost žen vybudovat si cvičením svalovou hmotu. Sledovali 73 zdravých žen ve věku od 18 do 31 let rozdělených do dvou skupin. Obě skupiny stejně posilovaly a jedly. Jedna skupina brala orální antikoncepci, druhá ji nebrala. Podle výsledků studie ženy, které nebraly antikoncepci, dosáhly po identickém tréninku až o 60 procent vyšší nárůst svalové hmoty. Výsledky testů prokázaly u žen používajících antikoncepci významně nižší hladinu anabolických a vyšší hladinu katabolických hormonů. Podrobnější informace lze nalézt na stránkách Americké fyziologické společnosti pod názvem Oral Contraceptives Impair Muscle Gains In Young Women.

Díky obsahu estrogenu redukuje riziko vzniku osteoporózy a podporuje vstřebávání vápníku v kostech žen, které antikoncepci užívají.

Můžete plánovat příchod měsíčků, což se hodí: termín závodu kvůli vám organizátoři nepřesunou a startovné nebývá nejlevnější.

Snižuje ztrátu železa díky slabší menstruaci. Užíváním antikoncepčních látek dochází k omezení předmenstruačních bolestí, a tím je možné zvyšovat sportovní výkonnost. Když vám jeden druh z nějakého důvodu nesedne, lze vyzkoušet jiný s odlišným mechanismem účinku.

Existují i přípravky, které pomohou s odvodněním organismu a které mohou mít redukující účinky na váhu.

Nižší riziko rakoviny vaječníků.

A co nevýhody?

Na druhou stranu některé typy hormonální antikoncepce podporují zadržování vody a nabírání hmotnosti, což má samozřejmě negativní důsledky pro sportovní výkon.

Antikoncepce nemusí sednout každé ženě, někdy pomůže změnit její druh, v některých případech nevyhovuje žádná.



Vždy je nutné konzultovat používání antikoncepce vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Některé zdravotní komplikace mohou její použití vyloučit.

„Vedlejší účinek přibrání na váze se podle mých zkušeností týká pěti procent žen. Zbytek žen při užívání antikoncepce naopak váhu redukuje,“ říká gynekolog Jan Rapsa. „Každé přibrání na váze nemusí být nutně důsledek antikoncepce, ale pokud měsíc po jejím nasazení najednou vyskočí váha o šest kilogramů, něco bude špatně a chtělo by to konzultaci s vaším ošetřujícím lékařem.“

Antikoncepci ve valné většině bereme z různých důvodů nesouvisejících se sportem. Neměla by však svým účinkem při sportování ani překážet. Pokud na sobě tedy po nasazení antikoncepce pozorujete náhlé negativní změny, může to být proto, že vám konkrétní druh nesedne. Neváhejte situaci co nejdříve probrat se svým lékařem nebo lékařkou, měli by vám poradit a případně navrhnout jiné řešení.

Dámy, která používáte hormonální antikoncepci, pozorovaly jste po jejím nasazení či vysazení nějaké změny týkající se běhu? Patříte do šťastné skupiny žen, která díky ní spíše hubne, nebo je to u vás naopak?